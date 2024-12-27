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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بزيارة ميدانية لمركز (جو)

12/27/2024 7:14:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بناء‭ ‬على‭ ‬الملاحظات‭ ‬والطلبات‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬جو‭)‬،‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬وظروفهم‭ ‬المعيشية،‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬بزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬المذكور‭ ‬لإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬موضوعي‭ ‬وشامل‭ ‬لأوضاع‭ ‬المركز‭.‬

خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬التقى‭ ‬الوفد‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الوفد‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬المذكور،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬وطلباتهم‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قام‭ ‬الوفد‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬ل لوفد‭ ‬بتقييم‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء‭.‬

واستنادًا‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬المؤسسة‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬مفصل‭ ‬يتضمن‭ ‬تقييما‭ ‬كامل‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬وسوف‭ ‬تقدم‭ ‬توصياتها،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬للنزلاء،‭ ‬وفقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لمسته‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تمتع‭ ‬النزلاء‭ ‬بكل‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬كفلتها‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والاتصال‭ ‬بالعالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬وأهمية‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬تراعي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعزز‭ ‬إمكانيات‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬مدة‭ ‬العقوبة‭.‬

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