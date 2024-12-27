المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بزيارة ميدانية لمركز (جو)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بناء على الملاحظات والطلبات التي تلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من مجموعة من ذوي النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في منطقة (جو)، بشأن الخدمات المقدمة لهم وظروفهم المعيشية، قام وفد برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين بزيارة ميدانية إلى المركز المذكور لإجراء تقييم موضوعي وشامل لأوضاع المركز.
خلال الزيارة، التقى الوفد القائمين على المركز للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين التي تضمن حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
كما التقى الوفد ممثلين عن بعض المباني في المركز المذكور، الذين قدموا ملاحظاتهم وطلباتهم. وفي السياق ذاته، قام الوفد بالتأكد من الخدمات المقدمة، مما سمح ل لوفد بتقييم الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة والتأكد من كفاءتها لضمان حقوق النزلاء.
واستنادًا إلى المعلومات التي جمعتها المؤسسة خلال هذه الزيارة، سوف تقوم المؤسسة بإعداد تقرير مفصل يتضمن تقييما كامل للوضع في مركز الإصلاح والتأهيل وسوف تقدم توصياتها، وسيتم تقديم هذا التقرير إلى الجهات المعنية لضمان استمرار تقديم الرعاية والحماية للنزلاء، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الإشارة إلى ما لمسته من حرص على استمرار تمتع النزلاء بكل الحقوق التي كفلتها القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والاتصال بالعالم الخارجي، وأهمية توفير بيئة آمنة وصحية تراعي حقوق الإنسان وتعزز إمكانيات إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
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