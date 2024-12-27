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ارتفاع أسعار التأمين على السفن مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

12/27/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رويترز‭: ‬تزايدت‭ ‬وتيرة‭ ‬الحروب‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬العالمية‭ ‬وتكبد‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭. ‬وبدأت‭ ‬الجماعة‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬هجماتها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عندما‭ ‬خطفت‭ ‬السفينة‭ ‬جالاكسي‭ ‬ليدر‭. ‬وتزايدت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬صوب‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وأدت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استمر‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭. ‬وقال‭ ‬جون‭ ‬لين،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالحقائق‭ ‬والأرقام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬البحري،‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬انخفضت‭ ‬50‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬صاحبته‭ ‬زيادة‭ ‬موازية‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬مصحوبا‭ ‬بارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬علاوة‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب‭ ‬الإضافية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬جالاجر‭ ‬للخدمات‭ ‬التأمينية‭ ‬في‭ ‬نشرتها‭ ‬لشهر‭ ‬فبراير‭ ‬إن‭ ‬متوسط‭ ‬أسعار‭ ‬السوق‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الصراع‭ ‬وهو‭ ‬0‭.‬02‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬03‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬0‭.‬75‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬وارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة‭ ‬مع‭ ‬مطالبات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأسواق‭ ‬بزيادتها‭ ‬إلى‭ ‬1.5‭ ‬بالمئة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسفن‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضرب‭ ‬صاروخان‭ ‬أطلقهما‭ ‬الحوثيون‭ ‬سفينة‭ ‬الشحن‭ ‬روبيمار‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغراقها‭. ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مؤمنا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬السفن‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب،‭ ‬فإن‭ ‬غرقها‭ ‬كان‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬نجاح‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭. ‬وبين‭ ‬شهري‭ ‬مارس‭ ‬ويوليو،‭ ‬خسرت‭ ‬السوق‭ ‬البحرية‭ ‬السفينتين‭ ‬ترو‭ ‬كونفيدنس‭ ‬وتوتور‭. ‬وأشارت‭ ‬خدمة‭ (‬ذا‭ ‬انشورار‭) ‬التابعة‭ ‬لرويترز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ (‬إم‭.‬جي‭.‬إيه‭ ‬نفيام‭ ‬مارين‭) ‬تقود‭ ‬جهود‭ ‬تغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬ترو‭ ‬كونفيدنس‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب‭ ‬بقيمة‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬تقود‭ ‬شركة‭ (‬ترافيلارز‭) ‬تغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬توتور‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السمسرة‭ ‬البحرية‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

واستهدف‭ ‬الحوثيون‭ ‬أيضا‭ ‬السفينة‭ ‬لاكس‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬جزر‭ ‬مارشال‭ ‬والسفينة‭ ‬سونيون‭. ‬وتقود‭ ‬شركة‭ (‬إس‭.‬آي‭.‬إيه‭.‬تي‭) ‬جهود‭ ‬تغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬لاكس‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب‭ ‬بقيمة‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقود‭ ‬شركة‭ (‬كيل‭ ‬كونسورتيوم‭) ‬تغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬الثانية‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وقبل‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬سونيون‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس،‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬تقريبا،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاعها‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬75‭ ‬بالمائة‭. ‬

وتفاقمت‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬مع‭ ‬مضي‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬احتجاز‭ ‬السفينة‭ ‬جالاكسي‭ ‬ليدر،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أنها‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬للسفن‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭. ‬وتصل‭ ‬فاتورة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬جالاكسي‭ ‬ليدر‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬قادتها‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬

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