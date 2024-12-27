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البرلمان الكوري الجنوبي يعزل رئيس البلاد بالوكالة

12/27/2024 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزل‭ ‬البرلمان‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بالوكالة‭ ‬هان‭ ‬داك‭-‬سو‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬تعصف‭ ‬بالبلاد‭ ‬منذ‭ ‬محاولة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأصيل‭ ‬الذي‭ ‬عزل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬فرض‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية‭. ‬وجرت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬وسط‭ ‬احتجاجات‭ ‬صاخبة‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬الذين‭ ‬راحوا‭ ‬يغنون‭ ‬ويرفعون‭ ‬قبضاتهم‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬وو‭ ‬ون‭-‬شيك‭: ‬‮«‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬عزل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هان‭ ‬داك‭-‬سو‭ ‬قد‭ ‬أقرت‭. ‬ومن‭ ‬أصل‭ ‬192‭ ‬نائبا‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬التصويت،‭ ‬أيد‭ ‬192‭ ‬مذكرة‭ ‬العزل‮»‬‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يُقال‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬بالإنابة‭ ‬بعد‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وبات‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬شوي‭ ‬سانغ‭-‬موك‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬البلاد‭ ‬بالوكالة‭. ‬واعتبر‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬لهان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يواصل‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإذعان‭ ‬لمذكرة‭ ‬العزل‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬أعرب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬قرار‭ ‬البرلمان‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬النواب‭ ‬يأخذون‭ ‬على‭ ‬هان‭ ‬‮«‬مشاركته‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬التمرد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬سلفه‭ ‬فرض‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭.‬

وتعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬بالوكالة‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬شوي‭ ‬سانغ‭-‬موك‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لوضع‭ ‬حدّ‭ ‬للأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بالبلاد‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬بعيد‭ ‬تعيينه‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬الحكومية‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬الأولوية‭ ‬المطلقة‮»‬،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ستبذل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لتخطي‭ ‬فترة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬هذه‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬النواب‭ ‬صوتوا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬تأييدا‭ ‬لعزل‭ ‬الرئيس‭ ‬المحافظ‭ ‬يون‭ ‬سوك‭-‬يول‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية‭ ‬وأرسل‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭.‬

ومصير‭ ‬يون‭ ‬رهن‭ ‬بقرار‭ ‬منتظر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬عزله‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬في‭ ‬مهلة‭ ‬أقصاها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وكانت‭ ‬المعارضة‭ ‬تأخذ‭ ‬على‭ ‬هان‭ ‬رفضه‭ ‬تعيين‭ ‬ثلاثة‭ ‬قضاة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسعة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارها‭ ‬بشأن‭ ‬عزل‭ ‬يون‭ ‬بغالبية‭ ‬الثلثين‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬مذكرة‭ ‬العزل‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬أن‭ ‬هان‭ ‬‮«‬يتعمد‭ ‬عرقلة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاص‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬استجواب‭ ‬الأشخاص‭ ‬الضالعين‭ ‬في‭ ‬التمرد‭ ‬وأعرب‭ ‬بوضوح‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬رفض‭ ‬تعيين‭ ‬ثلاثة‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‮»‬‭ ‬شغرت‭ ‬مقاعدهم‭ ‬بسبب‭ ‬التقاعد‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬أن‭ ‬أفعالا‭ ‬كهذه‭ ‬‮«‬تنتهك‭ ‬واجب‭ ‬كل‭ ‬مسؤول‭ ‬رسمي‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ (...) ‬وخدمة‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المعارض‭ ‬لي‭ ‬جاي‭-‬ميونغى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭+‬السلطة‭ ‬بالإنابة‭+ ‬باتت‭ +‬سلطة‭ ‬تمرد‭+‬‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬مخاوف‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬اقتصاد‭ ‬آسيوي،‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الوون‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭. ‬وكان‭ ‬هان‭ ‬داك‭-‬سو‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬يبلغ‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬وضعه‭ ‬كرئيس‭ ‬بالوكالة‭ ‬لا‭ ‬يخوله‭ ‬القيام‭ ‬بتعيينات‭ ‬مهمة‭. ‬وهو‭ ‬يشترط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التعيينات‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬موضع‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬سلطة‭ ‬الشعب‭ ‬الحاكم‭ ‬وأحزاب‭ ‬المعارضة‭. ‬

ورغم‭ ‬شغور‭ ‬مقاعد‭ ‬عدة‭ ‬فيها،‭ ‬عقدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الجمعة‭ ‬جلسة‭ ‬أولى‭ ‬حول‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭-‬يول‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تعيين‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬الثلاثة‭ ‬الشاغرة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الإجراءات،‭ ‬على‭ ‬القضاة‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬يتخذوا‭ ‬القرار‭ ‬بالإجماع‭ ‬حول‭ ‬عزل‭ ‬يون‭ ‬نهائيا‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬صوّت‭ ‬قاض‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الستة‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬العزل‭ ‬سيتولى‭ ‬يون‭ ‬مهامه‭ ‬الرئاسية‭ ‬مجددا‭.‬

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