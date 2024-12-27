دراغان: الوداعي سيشارك أمام اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إن اللاعب سيد أحمد الوداعي سيشارك في لقاء المنتخب اليمني اليوم السبت في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج 26.
وقال دراغان في المؤتمر الصحفي: الوداعي (16 عامًا ونصف) سيسجل مشاركته الودية الأولى معنا، كما أننا سنعتمد على مجموعة من اللاعبين الذين نثق بقدراتهم على تقديم الأفضل، مؤكدا ثقته في جميع الأسماء الموجودة في القائمة.
ومن جانبه قال اللاعب سيد مهدي باقر: نستعد بقوة للقاء وعيوننا على الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، ومواصلة مسيرتنا في البطولة، مشيدًا بدعم الجماهير البحرينية ومؤازرتها للمجموعة بقوة.
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