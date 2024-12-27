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دراغان: الوداعي سيشارك أمام اليمن

12/27/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬26‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬الوداعي‭ (‬16‭ ‬عامًا‭ ‬ونصف‭) ‬سيسجل‭ ‬مشاركته‭ ‬الودية‭ ‬الأولى‭ ‬معنا،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬سنعتمد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬نثق‭ ‬بقدراتهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأسماء‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر‭: ‬نستعد‭ ‬بقوة‭ ‬للقاء‭ ‬وعيوننا‭ ‬على‭ ‬الانتصار‭ ‬والظفر‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرتنا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بدعم‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬ومؤازرتها‭ ‬للمجموعة‭ ‬بقوة‭.‬


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