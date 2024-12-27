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مواجهتان حاميتان في الجولة الـ 6 من دوري الطائرة

12/27/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬افتتاحية‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مواجهتين‭ ‬حاميتين‭ (‬المجموعة‭ ‬ب‭)‬،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬ويليها‭ ‬مباشرة‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬مع‭ ‬النجمة،‭ ‬وتقام‭ ‬المواجهتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬


الأهلي‭ ‬×‭ ‬النبيه‭ ‬صالح

يملك‭ ‬الأهلي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬بينما‭ ‬يتصدّر‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬المجموعة‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬جولات،‭ ‬وكلا‭ ‬الفريقين‭ ‬ضمنا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي،‭ ‬وينتظران‭ ‬المرافق‭ ‬الثالث‭ ‬والحائر‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬وتعد‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬اختبار‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬التنافسية‭ ‬خاصة‭ ‬للأهلي‭.‬


بني‭ ‬جمرة×‭ ‬النجمة

يملك‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬النجمة‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬ولقاء‭ ‬اليوم‭ ‬بينهما‭ ‬مهم‭ ‬جدا،‭ ‬وفوز‭ ‬النجمة‭ ‬يحسم‭ ‬تأهله‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬والأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬بينما‭ ‬فوز‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬سوف‭ ‬يسهل‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬مهمة‭ ‬تأهله،‭ ‬ويصعب‭ ‬مهمة‭ ‬النجمة‭.‬

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