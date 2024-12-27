مواجهتان حاميتان في الجولة الـ 6 من دوري الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشهد افتتاحية الجولة السادسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة مواجهتين حاميتين (المجموعة ب)، يلعب في الأولى فريقا الأهلي مع النبيه صالح في الساعة 6.00 مساء، ويليها مباشرة مباراة فريقي بني جمرة مع النجمة، وتقام المواجهتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
الأهلي × النبيه صالح
يملك الأهلي 12 نقطة من أربع جولات، بينما يتصدّر النبيه صالح المجموعة بـ 15 نقطة من خمس جولات، وكلا الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور السداسي، وينتظران المرافق الثالث والحائر بين النجمة وبني جمرة اللذين يلعبان هذا المساء، وتعد مباراة الأهلي والنبيه صالح اختبار آخر من الاختبارات التنافسية خاصة للأهلي.
بني جمرة× النجمة
يملك بني جمرة 6 نقاط من أربع مباريات، بينما في رصيد النجمة 9 نقاط من العدد نفسه من المباريات، ولقاء اليوم بينهما مهم جدا، وفوز النجمة يحسم تأهله مباشرة إلى الدور السداسي بغض النظر عن نتيجة مباراته القادمة والأخيرة أمام الأهلي، بينما فوز بني جمرة سوف يسهل نوعا ما مهمة تأهله، ويصعب مهمة النجمة.
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