نيستلروي: هدف صلاح قضى على آمالنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرى‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬ظلت‭ ‬حظوظه‭ ‬قائمة‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ليفربول،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭.‬

وقلب‭ ‬ليفربول‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬ليستر‭ ‬بهدف‭ ‬مباغت‭ ‬ومبكر‭ ‬للغاني‭ ‬المخضرم‭ ‬أندريه‭ ‬أيو،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬والإنجليزي‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صلاح‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬ليفوز‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬آنفيلد‭).‬

وشعر‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬صمد‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬سجل‭ ‬صلاح‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬3‭/‬1‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الستين‭ ‬سنحت‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬لتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬باتسون‭ ‬داكا،‭ ‬لذا‭ ‬دخلنا‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬مدرب‭ ‬ليستر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا،‭ ‬وبذلنا‭ ‬أقصى‭ ‬الجهد‭. ‬حققنا‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬بالهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجلناه‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬نقطة‭ ‬تحول،‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬صلاح‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬تماما‭ ‬لليفربول‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬و5‭ ‬تعادلات،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ (‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القاع‭) ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة‭.‬