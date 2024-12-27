سلوت يقلل من أهمية الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): واصل آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التقليل من أهمية تربع فريقه على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الوقت الحالي. وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي عقب فوزه الثمين والمستحق 3/1 على ضيفه ليستر سيتي، بالمرحلة الـ18 للمسابقة.
وقلب ليفربول تأخره أمام ليستر بهدف مبكر ومباغت في الدقيقة السادسة عن طريق الغاني المخضرم أندريه أيو، لفوز مثير على ملعب (آنفيلد)، عقب تسجيل الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز والمصري محمد صلاح 3 أهداف للفريق المضيف.
واستغل ليفربول الخسارة المباغتة لأقرب ملاحقيه تشيلسي 1/2 أمام ضيفه فولهام في المرحلة ذاتها، ليوسع الفارق إلى 7 نقاط أمام النادي اللندني، علما بأن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك أيضا مباراة مؤجلة مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.
ورغم ذلك، حافظ سلوت على نهجه المتزن وقلل من الحديث عن تزايد حظوظ ليفربول في التتويج بلقب البطولة العريقة، الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2019/2020.
وصرح سلوت: «إذا كنت في هذه اللعبة لفترة طويلة مثل اللاعبين ولا يزال أمامك 20 لقاء على نهاية الموسم، فلا تنظر للأمر حاليا لأن هناك الكثير من التحديات بانتظارك».
أضاف سلوت: «من الوارد أن يعاني أي فريق من إصابات في صفوفه وقليل من سوء الحظ، ومن المبكر للغاية الاحتفال، ولكن من الجيد بالنسبة إلينا أن نكون في المكانة التي نتواجد فيها الآن».
وأكد سلوت في نهاية حديثه: «لهذا السبب يتعين علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. جدول الدوري هو شيء نضعه في الاعتبار بطبيعة الحال ولكننا ندرك دائما عدد المباريات المتبقية لنا».
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