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سلوت يقلل من أهمية الصدارة

12/27/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬تربع‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬وعزز‭ ‬ليفربول‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬والمستحق‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الـ18‭ ‬للمسابقة‭.‬

وقلب‭ ‬ليفربول‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬ليستر‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬ومباغت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الغاني‭ ‬المخضرم‭ ‬أندريه‭ ‬أيو،‭ ‬لفوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬آنفيلد‭)‬،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيل‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬والإنجليزي‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز‭ ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬للفريق‭ ‬المضيف‭.‬

واستغل‭ ‬ليفربول‭ ‬الخسارة‭ ‬المباغتة‭ ‬لأقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬تشيلسي‭ ‬1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬ذاتها،‭ ‬ليوسع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬اللندني،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يمتلك‭ ‬أيضا‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬اللدود‭ ‬إيفرتون‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬حافظ‭ ‬سلوت‭ ‬على‭ ‬نهجه‭ ‬المتزن‭ ‬وقلل‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬حظوظ‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة،‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬خزائن‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2019‭/‬2020‭.‬

وصرح‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬مثل‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أمامك‭ ‬20‭ ‬لقاء‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬فلا‭ ‬تنظر‭ ‬للأمر‭ ‬حاليا‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬بانتظارك‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬من‭ ‬الوارد‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬وقليل‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الحظ،‭ ‬ومن‭ ‬المبكر‭ ‬للغاية‭ ‬الاحتفال،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬نتواجد‭ ‬فيها‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬جدول‭ ‬الدوري‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬نضعه‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬ولكننا‭ ‬ندرك‭ ‬دائما‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

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