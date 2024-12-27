ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1.31بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2446 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 8.7 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 8 ملايين دينار، الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 9.8 بالمئة. فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي، نحو 34.6 مليون دينار، مقارنة مع 39.4 مليون دينار للأسبوع السابق.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي 34 مليون سهم، نُفذت من خلال 7552 صفقة.