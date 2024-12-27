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ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

12/27/2024 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً مقابل الدولار الأميركي، بنسبة 0.41 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.


وجرى تداول الإسترليني عند 1.2573 دولار، كما سجل ارتفاعاً أمام اليورو بنسبة 0.18 بالمئة ليصل إلى 1.2046 يورو.


بترا

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