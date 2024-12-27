ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
12/27/2024 3:13:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً مقابل الدولار الأميركي، بنسبة 0.41 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.
وجرى تداول الإسترليني عند 1.2573 دولار، كما سجل ارتفاعاً أمام اليورو بنسبة 0.18 بالمئة ليصل إلى 1.2046 يورو.
بترا
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