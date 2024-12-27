Friday, 27 December 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025

12/27/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون أول عطلة رسمية في عام 2025، إذ من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2025/1/1 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتعتبر العطلة المرتقبة أول عطلة رسمية مقررة في الأردن خلال العام الجديد.

وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

MENAFN27122024000208011052ID1109035702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث