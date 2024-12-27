تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ينتظر الأردنيون أول عطلة رسمية في عام 2025، إذ من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2025/1/1 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وتعتبر العطلة المرتقبة أول عطلة رسمية مقررة في الأردن خلال العام الجديد.
وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
MENAFN27122024000208011052ID1109035702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.