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بلدية إربد الكبرى تحيل عطاء إعلانات بمبلغ إجمالي 370 ألف دينار

12/27/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحالت بلدية إربد الكبرى عطاء استثمار اللوحات الإعلانية ذات القياس 3م × 4م، منتشرة في شوارع المدينة.


وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، اليوم الجمعة، إن عدد اللوحات الإعلانية يبلغ 90 لوحة، وتمت إحالة العطاء، بمبلغ إجمالي قدره 370 ألف دينار.


وأضافت البلدية، أن مدة العطاء تمتد لـ 3 سنوات، غير شاملة للرسوم التي تقدر بنحو 110 آلاف دينار سنويا.


وأوضحت البلدية، أن هذا العطاء يفوق بأضعاف كثيرة قيمة العطاء السابق الذي أُحيل في العام 2020 لمدة خمس سنوات، حيث بلغت قيمته 111 ألف دينار أردني شمل 200 لوحة.


وذكرت البلدية، أن عدد اللوحات الإعلانية، قلّ في الوقت الحالي، بالمنطقة التي تشرف عليها بلدية إربد الكبرى؛ بسبب موقع عدد كبير من اللوحات الإعلانية ضمن حدود بلدية بني عبيد بعد فصلها عن بلدية إربد الكبرى.

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