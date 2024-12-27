بلدية إربد الكبرى تحيل عطاء إعلانات بمبلغ إجمالي 370 ألف دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحالت بلدية إربد الكبرى عطاء استثمار اللوحات الإعلانية ذات القياس 3م × 4م، منتشرة في شوارع المدينة.
وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، اليوم الجمعة، إن عدد اللوحات الإعلانية يبلغ 90 لوحة، وتمت إحالة العطاء، بمبلغ إجمالي قدره 370 ألف دينار.
وأضافت البلدية، أن مدة العطاء تمتد لـ 3 سنوات، غير شاملة للرسوم التي تقدر بنحو 110 آلاف دينار سنويا.
وأوضحت البلدية، أن هذا العطاء يفوق بأضعاف كثيرة قيمة العطاء السابق الذي أُحيل في العام 2020 لمدة خمس سنوات، حيث بلغت قيمته 111 ألف دينار أردني شمل 200 لوحة.
وذكرت البلدية، أن عدد اللوحات الإعلانية، قلّ في الوقت الحالي، بالمنطقة التي تشرف عليها بلدية إربد الكبرى؛ بسبب موقع عدد كبير من اللوحات الإعلانية ضمن حدود بلدية بني عبيد بعد فصلها عن بلدية إربد الكبرى.
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