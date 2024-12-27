أسواق الأسهم الأوروبية تتعافى محققة مكاسب طفيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع مع إعادة فتح الأسواق الإقليمية بعد عطلة استمرت يومين، وسجل المؤشر الرئيسي مكاسب متواضعة في وقت سابق من الأسبوع، منهياً سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع وجود معظم القطاعات والبورصات الكبرى في المنطقة الإيجابية.
ومن المتوقع، أن يرتفع المؤشر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع الذي توقف فيه بسبب العطلات.
وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلها المؤشر الأوروبي الرئيسي في وقت سابق من هذا العام، فإن مكاسبه الإجمالية لعام 2024 تصل إلى 5.7 بالمئة.
وقد ساهم مزيج من التوترات الجيوسياسية، والإنفاق الصيني البطيء، والتوقعات الاقتصادية المحلية الضعيفة في هذا الزخم البطيء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي الأسواق الأخرى، أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 19.958.63 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.16 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.149.78 نقطة.
وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.355.37 نقطة.
بترا
MENAFN27122024000208011052ID1109035694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.