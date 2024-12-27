أسواق الأسهم الأوروبية تتعافى محققة مكاسب طفيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع مع إعادة فتح الأسواق الإقليمية بعد عطلة استمرت يومين، وسجل المؤشر الرئيسي مكاسب متواضعة في وقت سابق من الأسبوع، منهياً سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع وجود معظم القطاعات والبورصات الكبرى في المنطقة الإيجابية.



ومن المتوقع، أن يرتفع المؤشر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع الذي توقف فيه بسبب العطلات.



وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلها المؤشر الأوروبي الرئيسي في وقت سابق من هذا العام، فإن مكاسبه الإجمالية لعام 2024 تصل إلى 5.7 بالمئة.



وقد ساهم مزيج من التوترات الجيوسياسية، والإنفاق الصيني البطيء، والتوقعات الاقتصادية المحلية الضعيفة في هذا الزخم البطيء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وفي الأسواق الأخرى، أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 19.958.63 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.16 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.149.78 نقطة.



وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.355.37 نقطة.



بترا