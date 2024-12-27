مشاعر الفرح تغمر الكويت بعد تأهل الأزرق لنصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 27 - 12 (كونا) -– غمرت مشاعر الفخر والاعتزاز أرجاء استاد جابر الأحمد الدولي ليتحول إلى ساحة من الفرح والحماس بعد أن تأهل منتخب
الكويت لنصف النهائي إثر تعادله مع شقيقه القطري في مباراة
حضرها مالا يقل عن 57742 مشجعا ضمن منافسات بطولة (خليجي زين 26).
وارتفعت هتافات الجماهير وصيحات الفرح لتملأ أرجاء المدرجات التي عاشوا فيها لحظات لا تنسى مع هذا الإنجاز الكبير.
ومن داخل الملعب كانت لحظات الاحتفال لا تنسى حيث احتفل اللاعبون معا ومع جماهيرهم الوفية التي ملأت المدرجات بالأعلام ليؤكدوا من جديد أن "الأزرق" هو رمز العزيمة والروح الرياضية.(النهاية)
ش ه د / ع س
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