Friday, 27 December 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاعر الفرح تغمر الكويت بعد تأهل الأزرق لنصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم

12/27/2024 3:03:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 27 - 12 (كونا) -– غمرت مشاعر الفخر والاعتزاز أرجاء استاد جابر الأحمد الدولي ليتحول إلى ساحة من الفرح والحماس بعد أن تأهل منتخب الكويت لنصف النهائي إثر تعادله مع شقيقه القطري في مباراة حضرها مالا يقل عن 57742 مشجعا ضمن منافسات بطولة (خليجي زين 26).
وارتفعت هتافات الجماهير وصيحات الفرح لتملأ أرجاء المدرجات التي عاشوا فيها لحظات لا تنسى مع هذا الإنجاز الكبير.
ومن داخل الملعب كانت لحظات الاحتفال لا تنسى حيث احتفل اللاعبون معا ومع جماهيرهم الوفية التي ملأت المدرجات بالأعلام ليؤكدوا من جديد أن "الأزرق" هو رمز العزيمة والروح الرياضية.(النهاية)

ش ه د / ع س




MENAFN27122024000071011013ID1109035568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث