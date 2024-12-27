منتخب عمان يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بتعادله مع نظيره الإماراتي (1 - 1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) - تأهل منتخب
عمان لكرة القدم
اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت بتعادله مع نظيره الإماراتي (1 - 1) ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى.
ومع حصوله على نقطة من المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح رفع منتخب عمان رصيده الى خمس نقاط في المجموعة الأولى بعد تعادله مع الكويت في مستهل مشوارهما بنتيجة (1 - 1) وفوزه على قطر (2-1) في ثاني مواجهات المجموعة.
وجاء شوط المباراة الأول بأفضلية إماراتية إذ دخل
الفريق الإماراتي ضاغطا وعازما على التسجيل وكانت له التفوق وقام لاعبوه بعدة محاولات على المرمى العماني في أكثر من مناسبة واستطاع الحارس العماني صد كرتين من هجمتين والحفاظ على تركيزه وإبعاد الخطورة عن مرماه.
وكانت للإمارات أخطر فرصة عن طريق اللاعب فابيو ليما بكرة رأسية خطيرة في الدقيقة 16 مرت بجانب المرمى وبعد أربع دقائق تمكن لاعب الإمارات يحيى الغساني من تسجيل الهدف الأول من عرضية تلاقها بيمينه وأسكنها في الشباك في الدقيقة 20.
وفي بداية الشوط الثاني ظل المنتخب الإماراتي محافظا على أسلوبه الهجومي ولم تقف محاولاته في مرمى عمان للتسجيل فيما بقي منتخب عمان متراجعا عن اقتناص فرص التسجيل والعودة مع محاولات معدودة على المرمى الاماراتي.
وفي الدقيقة الـ 79 تمكن اللاعب العماني عبدالرحمن المشيفري من تسجيل الهدف الذي ضمن به العودة للمباراة والصعود للدور المقبل من البطولة بعد تسديدة في يمين المرمى ليتوج جهود فريقه الذي ظل محافظا على هدوءه وتركيزه للرجوع بالنتيجة.
وفي الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني تألق حارس عمان ابراهيم المخيني بصد ركلة جزاء إماراتية ليكون نجم المباراة بعد هذا التصدي الذي حافظ على تأهل فريقه في وقت حرج من المباراة .(النهاية)
م ي م / ع س
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