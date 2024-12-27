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منتخب عمان يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بتعادله مع نظيره الإماراتي (1 - 1)

12/27/2024 3:03:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) - تأهل منتخب عمان لكرة القدم اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت بتعادله مع نظيره الإماراتي (1 - 1) ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى.
ومع حصوله على نقطة من المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح رفع منتخب عمان رصيده الى خمس نقاط في المجموعة الأولى بعد تعادله مع الكويت في مستهل مشوارهما بنتيجة (1 - 1) وفوزه على قطر (2-1) في ثاني مواجهات المجموعة.
وجاء شوط المباراة الأول بأفضلية إماراتية إذ دخل الفريق الإماراتي ضاغطا وعازما على التسجيل وكانت له التفوق وقام لاعبوه بعدة محاولات على المرمى العماني في أكثر من مناسبة واستطاع الحارس العماني صد كرتين من هجمتين والحفاظ على تركيزه وإبعاد الخطورة عن مرماه.
وكانت للإمارات أخطر فرصة عن طريق اللاعب فابيو ليما بكرة رأسية خطيرة في الدقيقة 16 مرت بجانب المرمى وبعد أربع دقائق تمكن لاعب الإمارات يحيى الغساني من تسجيل الهدف الأول من عرضية تلاقها بيمينه وأسكنها في الشباك في الدقيقة 20.
وفي بداية الشوط الثاني ظل المنتخب الإماراتي محافظا على أسلوبه الهجومي ولم تقف محاولاته في مرمى عمان للتسجيل فيما بقي منتخب عمان متراجعا عن اقتناص فرص التسجيل والعودة مع محاولات معدودة على المرمى الاماراتي.
وفي الدقيقة الـ 79 تمكن اللاعب العماني عبدالرحمن المشيفري من تسجيل الهدف الذي ضمن به العودة للمباراة والصعود للدور المقبل من البطولة بعد تسديدة في يمين المرمى ليتوج جهود فريقه الذي ظل محافظا على هدوءه وتركيزه للرجوع بالنتيجة.
وفي الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني تألق حارس عمان ابراهيم المخيني بصد ركلة جزاء إماراتية ليكون نجم المباراة بعد هذا التصدي الذي حافظ على تأهل فريقه في وقت حرج من المباراة .(النهاية)
م ي م / ع س



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