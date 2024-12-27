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اندونيسا: 3 سفن حربية صينية ترسو في جاكرتا 4 أيام في إطار زيارة ودية

12/27/2024 3:03:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت القوات البحرية الإندونيسية اليوم الجمعة عن وصول ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية الصينية تتألف من حاملة طائرات مروحية وفرقاطتين إلى ميناء (تانجونج بريوك) بالعاصمة جاكرتا يوم الثلاثاء الماضي وذلك في إطار زيارة ودية استمرت أربعة أيام.
وقال رئيس خدمة المعلومات في القاعدة البحرية الرئيسية الثالثة (لانتامال) كومار شريف الدين في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاندونيسية (أنتارا) أن السفن الحربية الصينية الثلاث هي حاملة الطائرات المروحية (هاينان.31) والفرقاطتين (ليوتشو.537) و(هينجيانج.568).
وأشار شريف الدين إلى أنه لم تجر أي أنشطة مشتركة بين القوات البحرية الإندونيسية ونظيرتها الصينية موضحا أن جدول أنشطة البحرية الصينية أثناء الزيارة يتسم بالمرونة.
وخلال مراسم الاستقبال أكد قائد القاعدة البحرية الرئيسية الثالثة (لانتامال) العميد هاري إندارتو في كلمته أن هذه الزيارة تمثل لفتة صداقة بين بحريتي البلدين قائلا "تعد هذه الزيارة الودية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية بين بحريتي الصين وإندونيسيا كما تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الحكومتين".
وأشار إلى أن أنشطة البحرية الصينية في جاكرتا تم تنسيقها مع البحرية الإندونيسية والملحق البحري الصيني مضيفا "أثناء وجودهم في جاكرتا نأمل أن يتمكنوا من أخذ استراحة قصيرة قبل مواصلة واجباتهم".
يذكر أن حاملة الطائرات المروحية (هاينان.31) انضمت إلى الخدمة في 23 أبريل 2021 وهي مصممة خصيصا لدعم عمليات الإنزال البرمائي وتتمتع بقدرة على حمل ما يصل إلى 30 مروحية متوسطة الحجم.
أما الفرقاطتان (ليوتشو.537) و(هينجيانج.568) فتشكلان جزءا من أسطول (بحر الجنوب) التابع للقيادة الجنوبية للبحرية الصينية وهما مزودتان بتقنيات متطورة تتيح لهما تنفيذ عمليات متعددة الأغراض بكفاءة عالية. (النهاية)

ع ا ب / م م ج



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