اندونيسا: 3 سفن حربية صينية ترسو في جاكرتا 4 أيام في إطار زيارة ودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت القوات البحرية الإندونيسية اليوم الجمعة عن وصول ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية الصينية تتألف من حاملة طائرات مروحية وفرقاطتين إلى ميناء (تانجونج بريوك) بالعاصمة جاكرتا يوم الثلاثاء الماضي وذلك في إطار زيارة ودية استمرت أربعة أيام.
وقال رئيس خدمة المعلومات في القاعدة البحرية الرئيسية الثالثة (لانتامال) كومار شريف الدين في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاندونيسية (أنتارا) أن السفن الحربية الصينية الثلاث هي حاملة الطائرات المروحية (هاينان.31) والفرقاطتين (ليوتشو.537) و(هينجيانج.568).
وأشار شريف الدين إلى أنه لم تجر أي أنشطة مشتركة بين القوات البحرية الإندونيسية ونظيرتها الصينية موضحا أن جدول أنشطة البحرية الصينية أثناء الزيارة يتسم بالمرونة.
وخلال مراسم الاستقبال أكد قائد القاعدة البحرية الرئيسية الثالثة (لانتامال) العميد هاري إندارتو في كلمته أن هذه الزيارة تمثل لفتة صداقة بين بحريتي البلدين قائلا "تعد هذه الزيارة الودية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية بين بحريتي الصين وإندونيسيا كما تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الحكومتين".
وأشار إلى أن أنشطة البحرية الصينية في جاكرتا تم تنسيقها مع البحرية الإندونيسية والملحق البحري الصيني مضيفا "أثناء وجودهم في جاكرتا نأمل أن يتمكنوا من أخذ استراحة قصيرة قبل مواصلة واجباتهم".
يذكر أن حاملة الطائرات المروحية (هاينان.31) انضمت إلى الخدمة في 23 أبريل 2021 وهي مصممة خصيصا لدعم عمليات الإنزال البرمائي وتتمتع بقدرة على حمل ما يصل إلى 30 مروحية متوسطة الحجم.
أما الفرقاطتان (ليوتشو.537) و(هينجيانج.568) فتشكلان جزءا من أسطول (بحر الجنوب) التابع للقيادة الجنوبية للبحرية الصينية وهما مزودتان بتقنيات متطورة تتيح لهما تنفيذ عمليات متعددة الأغراض بكفاءة عالية. (النهاية)
ع ا ب / م م ج
MENAFN27122024000071011013ID1109035566
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