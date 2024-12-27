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مدرب منتخب عمان لكرة القدم: هدفنا بلوغ نهائي خليجي زين26

12/27/2024 3:03:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أكد مدرب المنتخب العماني لكرة القدم رشيد جابر أنه يهدف إلى التأهل لنهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين26) بعدما وصل إلى نصف النهائي إثر تعادله اليوم الجمعة مع نظيره الإماراتي بنتيجة (1-1) في البطولة التي تستضيفها الكويت حتى الثالث من يناير المقبل.
وأشاد جابر في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بمجهود اللاعبين في المباراة مشيرا إلى أنها كانت صعبة حيث دخل الفريق متأخرا بهدف في الشوط الأول.
وأضاف أن حساسية المباراة والتأثير الكبير للمجهود البدني على اللاعبين بعد المباراتين السابقتين أمام الكويت وقطر كان لهما أثر واضح على الأداء.
من جهته قال مدرب منتخب الإمارات باولو بينتو خلال المؤتمر الصحفي إن فريقه سيطر على أجواء المباراة واستمر بالمحاولة وكانت لهم السيطرة على معظم مجرياتها في أغلب الأوقات لكنه أشار إلى أن الفريق لم يتمكن من حسم المباراة.
وأوضح بينتو أن المجهود الكبير الذي بذله الفريق والتحول الدفاعي طوال المباراة ليس سهلا بسبب العامل البدني الذي أثر على اللاعبين مشيرا إلى أن فريقه كان بحاجة إلى الفوز ولكنه لم ينجح في استغلال الفرص العديدة للتسجيل بما في ذلك ركلة جزاء أضاعها الفريق.
وأضاف أنه من الصعب تحليل المباراة والنتيجة حيث أن الفريق واجه ظروفا مشابهة في المباراة السابقة مع منتخب الكويت إذ أضاع عدة فرص لحسم المباراة. (النهاية)

م ي م / ع س



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