مدرب منتخب عمان لكرة القدم: هدفنا بلوغ نهائي خليجي زين26

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أكد مدرب المنتخب العماني لكرة القدم
رشيد جابر أنه يهدف إلى التأهل لنهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين26) بعدما وصل إلى نصف النهائي إثر تعادله اليوم الجمعة مع نظيره الإماراتي بنتيجة (1-1) في البطولة التي تستضيفها الكويت حتى الثالث من يناير المقبل.
وأشاد جابر في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بمجهود اللاعبين في المباراة مشيرا إلى أنها كانت صعبة حيث دخل
الفريق متأخرا بهدف في الشوط الأول.
وأضاف أن حساسية المباراة والتأثير الكبير للمجهود البدني على اللاعبين بعد المباراتين السابقتين أمام الكويت وقطر كان لهما أثر واضح على الأداء.
من جهته قال مدرب منتخب الإمارات باولو بينتو خلال المؤتمر الصحفي إن فريقه سيطر على أجواء المباراة واستمر بالمحاولة وكانت لهم السيطرة على معظم مجرياتها في أغلب الأوقات لكنه أشار إلى أن الفريق لم يتمكن من حسم المباراة.
وأوضح بينتو أن المجهود الكبير الذي بذله الفريق والتحول الدفاعي طوال المباراة ليس سهلا بسبب العامل البدني الذي أثر على اللاعبين مشيرا إلى أن فريقه كان بحاجة إلى الفوز ولكنه لم ينجح في استغلال الفرص العديدة للتسجيل بما في ذلك ركلة جزاء أضاعها الفريق.
وأضاف أنه من الصعب تحليل المباراة والنتيجة حيث أن الفريق واجه ظروفا مشابهة في المباراة السابقة مع منتخب الكويت إذ أضاع عدة فرص لحسم المباراة. (النهاية)
م ي م / ع س
MENAFN27122024000071011013ID1109035565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.