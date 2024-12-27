رئيس قوة الإطفاء: حريصون على سير مباريات خليجي زين 26 بكل سلاسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أكد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي اليوم الجمعة حرص القوة على تهيئة الأجواء المناسبة للجمهور وضمان سير مباريات
بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت بكل سلاسة.
جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن (الإطفاء) عقب جولة أجراها اللواء الرومي لتفقد استعدادات القوة التي تم فرزها في موقع استاد جابر الأحمد الدولي.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل منتسبي (الإطفاء) مؤكدا ضرورة المحافظة على أعلى درجات اليقظة الجاهزية والاستعداد الأمثل.
وأضاف البيان أن القوة قامت بتوفير 67 آلية إطفاء متخصصة و7 نقاط أمنية رئيسية وبمشاركة 250 إطفائيا على جميع مرافق وبوابات استاد جابر الأحمد الدولي واستاد جابر المبارك. (النهاية) ع ج ر / ع س
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