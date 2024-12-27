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رئيس قوة الإطفاء: حريصون على سير مباريات خليجي زين 26 بكل سلاسة

12/27/2024 3:02:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أكد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي اليوم الجمعة حرص القوة على تهيئة الأجواء المناسبة للجمهور وضمان سير مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت بكل سلاسة.
جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن (الإطفاء) عقب جولة أجراها اللواء الرومي لتفقد استعدادات القوة التي تم فرزها في موقع استاد جابر الأحمد الدولي.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل منتسبي (الإطفاء) مؤكدا ضرورة المحافظة على أعلى درجات اليقظة الجاهزية والاستعداد الأمثل.
وأضاف البيان أن القوة قامت بتوفير 67 آلية إطفاء متخصصة و7 نقاط أمنية رئيسية وبمشاركة 250 إطفائيا على جميع مرافق وبوابات استاد جابر الأحمد الدولي واستاد جابر المبارك. (النهاية) ع ج ر / ع س

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