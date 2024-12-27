منتخب الكويت للأثقال يحرز عددا من الميداليات في البطولة العربية بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 27 – 12 (كونا) –- أحرز منتخب الكويت لرفع الاثقال اليوم الجمعة عددا من الميداليات في انطلاق البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال في العاصمة القطرية.
وحصلت اللاعبة تالا حسين على ثلاث ميداليات ذهبية في فئة الشابات (الاشبال) لوزن الجسم (40 كيلوغراما) حيث حملت اللاعبة في رفعة (الخطف) 26 كيلوغراما وفي رفعة (النتر) 28 كيلوغراما.
من جهتها أحرزت اللاعبة ساره الحوال ثلاث ميداليات برونزية في فئة الكبار لوزن الجسم (45 كيلوغراما) حيث رفعت اللاعبة في (الخطف) 35 كيلوغراما وفي (النتر) 55 كيلوغراما فيما حصلت اللاعبة أمل الشريفي على ميدالية فضية وأخرى برونزية في فئة الكبار لوزن الجسم (49 كيلوغراما) حيث رفعت اللاعبة في (الخطف) 52 كيلوغراما وفي (النتر) 75 كيلوغراما.
بدورها حصلت اللاعبة ريان فرحان على ثلاث فضيات في فئة الشابات (الاشبال) لوزن الجسم (55 كيلوغراما) اذ حملت اللاعبة في رفعة (الخطف) 25 كيلوغراما وفي رفعة (النتر) 28 كيلوغراما.
كما حلت اللاعبة دانه بوغيث في المركز الرابع بفئة الكبار لوزن الجسم (55 كيلوغراما) حيث رفعت في (الخطف) 42 كيلوغراما وفي (النتر) 56 كيلوغراما.
ولدى الرجال نال اللاعب علي كرم ثلاث ميداليات ذهبية في فئة الشباب (الاشبال) لوزن الجسم (49 كيلوغراما) حيث رفع اللاعب في (الخطف) 60 كيلوغراما وفي (النتر) 72 كيلوغراما.
وأحرز اللاعب فهد العتيبي ست ميداليات برونزية لفئتي الشباب (الاشبال) والناشئين لوزن الجسم (61 كيلوغراما) حيث حمل اللاعب في رفعة (الخطف) 90 كيلوغراما وفي رفعة (النتر) 112 كيلوغراما.
أما اللاعب محمد العتيبي فأحرز المركز الخامس في فئة الشباب (الاشبال) لوزن الجسم (55 كيلوغراما) اذ رفع اللاعب في (الخطف) 64 كيلوغراما وفي (النتر) 84 كيلوغراما.
وانطلقت اليوم الجمعة البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري. (النهاية)
س س س / ر ج
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