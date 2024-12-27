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منتخب الكويت للأثقال يحرز عددا من الميداليات في البطولة العربية بقطر

12/27/2024 3:02:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 – 12 (كونا) –- أحرز منتخب الكويت لرفع الاثقال اليوم الجمعة عددا من الميداليات في انطلاق البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال في العاصمة القطرية.
وحصلت اللاعبة تالا حسين على ثلاث ميداليات ذهبية في فئة الشابات (الاشبال) لوزن الجسم (40 كيلوغراما) حيث حملت اللاعبة في رفعة (الخطف) 26 كيلوغراما وفي رفعة (النتر) 28 كيلوغراما.
من جهتها أحرزت اللاعبة ساره الحوال ثلاث ميداليات برونزية في فئة الكبار لوزن الجسم (45 كيلوغراما) حيث رفعت اللاعبة في (الخطف) 35 كيلوغراما وفي (النتر) 55 كيلوغراما فيما حصلت اللاعبة أمل الشريفي على ميدالية فضية وأخرى برونزية في فئة الكبار لوزن الجسم (49 كيلوغراما) حيث رفعت اللاعبة في (الخطف) 52 كيلوغراما وفي (النتر) 75 كيلوغراما.
بدورها حصلت اللاعبة ريان فرحان على ثلاث فضيات في فئة الشابات (الاشبال) لوزن الجسم (55 كيلوغراما) اذ حملت اللاعبة في رفعة (الخطف) 25 كيلوغراما وفي رفعة (النتر) 28 كيلوغراما.
كما حلت اللاعبة دانه بوغيث في المركز الرابع بفئة الكبار لوزن الجسم (55 كيلوغراما) حيث رفعت في (الخطف) 42 كيلوغراما وفي (النتر) 56 كيلوغراما.
ولدى الرجال نال اللاعب علي كرم ثلاث ميداليات ذهبية في فئة الشباب (الاشبال) لوزن الجسم (49 كيلوغراما) حيث رفع اللاعب في (الخطف) 60 كيلوغراما وفي (النتر) 72 كيلوغراما.
وأحرز اللاعب فهد العتيبي ست ميداليات برونزية لفئتي الشباب (الاشبال) والناشئين لوزن الجسم (61 كيلوغراما) حيث حمل اللاعب في رفعة (الخطف) 90 كيلوغراما وفي رفعة (النتر) 112 كيلوغراما.
أما اللاعب محمد العتيبي فأحرز المركز الخامس في فئة الشباب (الاشبال) لوزن الجسم (55 كيلوغراما) اذ رفع اللاعب في (الخطف) 64 كيلوغراما وفي (النتر) 84 كيلوغراما.
وانطلقت اليوم الجمعة البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري. (النهاية)

س س س / ر ج



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