نسخة جديدة من توتش داون لدعم الرياديين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبرهيم المبيضين
عمان- أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات أمس، أن المركز فتح باب استقبال الطلبات أمام الرياديين للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة "توتش دوان"، لمساعدتهم في الوصول إلى السوق الأميركية.
وقال عبيدات لـ"الغد": "إن تقديم الطلبات سيبقى متاحا حتى تاريخ الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة التقييم وفلترة الطلبات ضمن معايير موحدة".
ولفت إلى أن البرنامج بشكل عام يستهدف الشركات الناشئة والريادية التي تأسست في الأردن، والقابلة للنمو والتوسع ومن كل القطاعات.
وبين عبيدات أن النسخة الجديدة ستنقسم إلى دفعتين، إذ سيتم اختيار 16 شركة ناشئة أردنية ودعم وصولها للسوق الأميركية، إذ كان البرنامج ذاته في نسخته الأولى، دعم على دفعتين ايضا وصول 16 شركة ناشئة أردنية للسوق الأميركية وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.
وينفذ برنامج " توتش داون"، بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وحاضنة الأعمال "إي بارك" بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، بموازنة تقدر بنحو 440 ألف دولار مقدمة كدعم للبرنامج من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، إلى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية للوصول إلى السوق الأميركية.
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