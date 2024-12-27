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نسخة جديدة من توتش داون لدعم الرياديين

12/27/2024 3:01:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبرهيم المبيضين






عمان- أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات أمس، أن المركز فتح باب استقبال الطلبات أمام الرياديين للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة "توتش دوان"، لمساعدتهم في الوصول إلى السوق الأميركية.
وقال عبيدات لـ"الغد": "إن تقديم الطلبات سيبقى متاحا حتى تاريخ الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة التقييم وفلترة الطلبات ضمن معايير موحدة".
ولفت إلى أن البرنامج بشكل عام يستهدف الشركات الناشئة والريادية التي تأسست في الأردن، والقابلة للنمو والتوسع ومن كل القطاعات.
وبين عبيدات أن النسخة الجديدة ستنقسم إلى دفعتين، إذ سيتم اختيار 16 شركة ناشئة أردنية ودعم وصولها للسوق الأميركية، إذ كان البرنامج ذاته في نسخته الأولى، دعم على دفعتين ايضا وصول 16 شركة ناشئة أردنية للسوق الأميركية وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.
وينفذ برنامج " توتش داون"، بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وحاضنة الأعمال "إي بارك" بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، بموازنة تقدر بنحو 440 ألف دولار مقدمة كدعم للبرنامج من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، إلى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية للوصول إلى السوق الأميركية.

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