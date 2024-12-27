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مطالبات بدعم القطاع السياحي لمواجهة انخفاض الزوار

12/27/2024 3:01:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد ابو الغنم






عمان- في ظل استمرار ضعف السياحة الأجنبية، التي تراجعت بنسبة 36 % منذ بداية العام الحالي، طالب عاملون في القطاع بإجراءات وتسهيلات لمواجهة ضعف الموسم.
وأكد عاملون في القطاع أن السياحة الأجنبية ما تزال ضعيفة جدا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.
وطالبوا بجملة من الإجراءات الداعمة للقطاع الذي يشهد معاناة واقعية جراء غياب السياحة الأجنبية، ومن ضمنها دعم مباشر للقطاع وتفعيل برنامج استدامة، إضافة إلى تسهيل الشروط من الجهات الحكومة للاقتراض كمؤسسة التنمية والتشغيل وإعفاء القطاع من الرسوم والغرامات والمسقفات.
ويذكر أن المملكة استقبلت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكثر من 5.647 مليون زار دولي من مختلف الجنسيات.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، فإن أعداد السياح الأجانب بلغوا 618.3 ألف منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة مع 969.9 ألف سائح أجنبي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع نسبته نحو 36.2 % أو بمقدار يصل إلى أكثر من 351.6 ألف سائح أجنبي.
وقال صاحب شركة سياحة وسفر سلامة خطار: "إن السياحة الوافدة ما تزال ضعيفة منذ بدء العدوان الصهوني على غزة، لافتا إلى أن الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار لا تعكس الواقع السياحي الذي تعيشه السياحة الأجنبية الوافدة، حيث إن "التراجع أكبر من المعلن".
وأشار خطار إلى أن القطاع يحتاج دعما ليستطيع تخطي هذه الأزمة التي أثقلت كاهله لأكثر من عام.
من جهته، قال الخبير السياحي عوني قعوار: "إن إقبال المجموعات السياحية الوافدة ضعيف جدا، مبديا تفاؤله بوقف الحرب الصهيونية على غزة في القريب العاجل.
وأشار إلى أن، هناك حالات فردية لقدوم أعداد بسيطة جدا من السياح الأجانب إلى المملكة خاصة خلال فترة الأعياد ورأس السنة، لكنها تكاد لا تذكر.
واتفق مدير مكتب سياحة وسفر محمود طلال مع سابقه، حول استمرار ضعف السياحة الأجنبية الوافدة لأكثر من عام.
وقال طلال: "إن نسبة تراجع السياح الأجانب كبيرة"، لافتا إلى أن الأرقام الرسمية غير دقيقة ولا تمثل الواقع السياحي حول نسبة تراجع السياحة الأجنبية.
وأضاف طلال أن على الحكومة دعم القطاع السياحي الذي يشهد ظروفا استثنائية أصعب من فترة "كورونا".

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