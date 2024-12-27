الكرك: عام من الإنجازات النوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت محافظة الكرك إنجازات نوعية خلال العام 2024 تجسدت على أرض الواقع كما ونوعا وشهدت تطورًا ملموسًا ومتميزاً ونقلة نوعية في المشاريع الإبداعية والتنموية وعلى صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، إن الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات في محافظة الكرك، تعكس اهتمام وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على التطوير والتنمية، ما يؤكد حرص جلالته على إيلاء المواطن جلّ الرعاية وتوفير الخدمات المناسبة له.



وعن قطاع السياحة، قال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، إنه تم إنجاز العديد من المشاريع في المحافظة، منها رسم المسار السياحي من قلعة الكرك إلى قرية عينون التراثية ومشروع بوابة الكرك السياحية "قيد الانتهاء" ومشروع طريق وادي ابن حماد السياحي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وصيانة المباني التراثية المحيطة بقلعة الكرك وتأهيل المحلات التراثية المقابلة لساحة القلعة، إضافة إلى مشروع تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع السياحي بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.



بدوره، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن عدد مراكز الشباب والشابات التابعة للمديرية بلغ 31 مركزا، منها 11 مركزا للذكور و18 مركزا للإناث و2 مدمج، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج المدرجة بخطة الوزارة والمديرية والمراكز الشبابية التابعة لها والتي نفذت خلال العام الحالي (961) نشاطا وتم تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، وشارك فيها (1990) شابا وشابة، إضافة إلى توطين (43) مبادرة للعمل مع المديرية والمراكز الشبابية التابعة لها بمختلف المجالات.



وأشار إلى أنه تم المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع المدينة الرياضية والتي تشتمل على مسبح نصف أولومبي مع مرافقه بكلفة مليون و850 ألف دينار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أوعز خلال زيارته الأخيرة للكرك، بالعمل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تحتوي ملعبا خماسيا وملعب "آي كلينك" متعدد الأغراض والمرحلة الثالثة التي تشمل حدائق وألعاب للأطفال ومساحات خضراء للمدينة.



وفي قطاع الزراعة، قال مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، إنه تم استحداث غابة في لواء القطرانة منذ 3 سنوات وتم زراعتها بنحو 150 ألف شجرة حرجية والعمل جار على التجهيز لزراعة 50 ألف شجرة زيتون خلال العام القادم، وكذلك تحريج جوانب الطرق داخل محافظة الكرك والطريق الصحراوي ولدى المديرية مشروع زراعة الصبار بمساحة 1000 دونم وجار الزراعة فيه في الوقت الحالي.



وأشار إلى أن المديرية تعمل على مشروع لاستخدام مياه بركه منطقة الأبيض، حيث تم زراعه 1500 دونم في العام الحالي بالذرة العلفية بنظام الري المحوري، والعمل جار على استمرار العناية في غابه الشهيد سائد المعايطة، حيث تم زراعه 1200دونم بالأشجار الحرجية ويتم ريها من 3 برك مائية تتزود من سد اللجون.



وعن القطاع الصحي، قال مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، إن المديرية، حققت عددا من الإنجازات والتي منها بناء مركز صحي المزرعة الشامل على حساب مبادرة "همتنا"، وتوسعة مركز صحي القطرانة على حساب "همتنا" أيضا وبناء سكن للأطباء، كذلك بناء وافتتاح مركز صحي مدين الأولي، وترفيعه إلى أولي، وتوسعة مركز فقوع الشامل، وإنشاء مبنى لمركز صحي الياروت، وتحويل مركز صحي فقوع الشامل على مدار 24 ساعة، وصيانة مركز عي الشامل وتحويله إلى شامل 24 ساعة، وصيانة مركز المزار ومركز مؤاب، وتحويل مركز مؤاب إلى شامل 24 ساعة، وتحويل مركز صحي ذات راس إلى شامل 24 ساعة وعمل صيانة له، وصيانة مراكز صرفا ومجرا وأمرع الأولي، وتوفير سيارات ميدانية عدد( 4) للمديرية، وتوفير جهاز أسنان لمركز صحي مدين، وتوفير (6) أجهزة أشعة للمراكز الصحية، وتوفير جهاز فحص الهرمونات في المختبر المركزي، وفتح عيادة فحص سرطان الثدي في مركز المزار الشامل، إضافة إلى فتح عيادة القوقعة في مركز صحي مؤاب الشامل، وتشجير المراكز الصحية.



من جهته قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة، إنه تم استحداث عدد من الأقسام الطبية في المستشفى لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، منها عيادة الغدد الصماء للأطفال وافتتاح قسم التنظير الجديد في مبنى المستشفى ونقل القسم من مبنى العيادات إلى القسم الجديد واستحداث عيادات كلى أطفال وافتتاح غرفة الفحوص التحفيزية للغدد الصماء والسكري في قسم الأطفال واستحداث عيادة العمود الفقري في مستشفى الكرك الحكومي.



وعن القطاع التربوي، قال مدير تربية لواء الأغوار الجنوبية عودة الضرابعة، إنه تم إدخال التعليم المهني والتقني (BTEC) لمدارس اللواء لتخصصي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال للإناث والذكور في مدرسة الصافي الثانوية الثانية الشاملة للبنين ومدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات مع بداية العام الدراسي 2023 / 2024 .



وأضاف، أن المديرية شاركت في جائزه الملكة رانيا للتميز التربوي، وحصلت على جائزة المدير المتميز في المركز الثالث وجائزه المعلم المتميز، كما تم إنشاء محطة يوتيوب في المديرية لتغطية فعاليات المدارس وطرح الأفكار وإظهار المواهب لدى الطلبة، وشمول مدارس المديرية بمشروع المطبخ الإنتاجي من الروضة لغاية الصف السادس الأساسي في معظم مدار س اللواء، إضافة إلى شمول 8 مدارس بمشروع التعليم الدامج الخاص بالطلبة من ذوي الإعاقة وتعيين فريق متخصص للإشراف على الطلبة من تلك الفئة وربط المدارس بمشروع الألياف الضوئية بالتعاون مع وزاره الاقتصاد الرقمي لربطها بالإنترنت وتم تزويد المدارس بألواح تفاعلية وأجهزة حاسوب حديثة وربط المدارس بمشروع الحماية الإلكترونية بالتعاون مع القوات المسلحة.