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45,436 شهيدا و108, مصابا منذ بدء العدوان على غزة

12/27/2024 9:08:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 45,436 شهيدا و108,038 إصابة منذ 7
تشرين الأول/ اكتوبر للعام 2023.

وقالت إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت إلى استشهاد 37 مواطنا، وإصابة 98 آخرين.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

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