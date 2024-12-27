45,436 شهيدا و108, مصابا منذ بدء العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN/ أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 45,436 شهيدا و108,038 إصابة منذ 7
تشرين الأول/ اكتوبر للعام 2023.
وقالت إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت إلى استشهاد 37 مواطنا، وإصابة 98 آخرين.
وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم
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