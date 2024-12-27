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آلاف المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات المملكة

12/27/2024 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى آلاف المواطنين عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء التي دعت إليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف محافظات المملكة، نظرا لتأخر نزول المطر وأحياء للسنة النبوية الشريفة.
وكانت الوزارة قد حثت المصلين في بيان صحفي على الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أصحابها وصلة الأرحام، تعزيزا للقيم النبيلة وطلبا لرحمة من الله تعالى.









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