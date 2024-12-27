آلاف المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى آلاف المواطنين عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء التي دعت إليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف محافظات المملكة، نظرا لتأخر نزول المطر وأحياء للسنة النبوية الشريفة.
وكانت الوزارة قد حثت المصلين في بيان صحفي على الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أصحابها وصلة الأرحام، تعزيزا للقيم النبيلة وطلبا لرحمة من الله تعالى.
MENAFN27122024000208011052ID1109034958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.