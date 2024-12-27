نقابة الاطباء : ندعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال في غزة وتعلن جاهزيتها للوساطة لوقف احداث جنين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN / دعت نقابة الاطباء الفلسطينيين في اليوم الـ (لحرب الابادة الصهيونية المستمرة على شعبنا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية ومدنها الى توحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة هذه الجرائم الاسرائيلية التي اقدم فيها جيش الاحتلال المجرم على مختلف الجرائم بعيدا عن أي قيم انسانية او اخلاقية، مرتكبا ابشع الجرائم في حق المدنيين الآمنين خاصة النساء والأطفال والشيوخ واغتيال وقتل الطواقم الطبية والاعلامية والدفاع المدني والمستشفيات والمراكز الصحية كما لم تسلم هيئات الاغاثة الانسانية من هول جرائمه.

وجددت نقابة

الاطباء مناشدتها لدول العالم ومؤسساته والمؤسسات واللجان والهيئات الطبية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها للجم هذا الاحتلال الارعن و وضع حد لجرائمه، وعلى رأسها ما يمارس ضد أسرانا البواسل من خرب لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وعلى صعيد احداث جنين قالت النقابة انها تقف اليوم كنقابة اطباء وعموم أطباء فلسطين عند الأحداث المؤسفة الحاصلة في مخيم جنين حيث تدعو النقابة الى وقف ما يجري وتوحيد جهود شعبنا لما يخدم اهدافه الوطنية وحقوقه المشروعة.

ودعت نقابة الاطباء الرئيس محمود عباس ابومازن- حفظه الله ورعاه وكافة فصائل العمل الوطني والاسلامي وكافة الأطراف المعنية باتخاذ خطوات عاجلة وقرارات طارئة لوقف هذه الأحداث الغير مسبوقة على شعبنا وتغليب لغة الحوار لتجنيب الأطراف وعلى رأسهم اهلنا في مخيم جنين من المدنيين عواقب استمرار الوضع الحالي.

وقالت النقابة ان مخيم جنين الذي أطلق عليه الزعيم الرمز الراحل ياسر عرفات-ابوعمار- ( جنين غراد) ، وما قدمه أبناؤه من تضحيات وصمود وما قدمه ايضا ابناء الاجهزة الامنية من شهداء وجرحى يدعونا لوقف اي اي اعمال قد تؤدي لاراقة دماء ابناء شعبنا بكافة اطيافة الغالية والتي لاتقدر بثمن.

ودعت نقابة الاطباء الفصائل أن تبقى البوصلة موجهة ضد الاحتلال والخلاص منه، ولأننا كأطباء فلسطين كنا دائما منكم وفيكم وقريبين من مختلف فئات شعبنا وجزء من عائلاتكم وقدمنا الخدمات الطبية في مختلف الظروف الصعبة وقدم الوسط الطبي الشهيد والجريح والاسير .

وعبرت نقابة الأطباء عن استعدادها أن نكون طرفا للحوار بين الجميع و ضمن وفد يضم مختلف فئات المجتمع لحقن الدم الفلسطيني وعودة الحياة الى مدينة جنين وأزقة مخيمها لنكون جميعا قادرين لمواجهة آلة القتل الصهيونية التي لا تفرق بين ابناء شعبنا بمختلف أطيافه.



