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الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء

12/27/2024 7:18:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدى الأردنيون الجمعة صلاة الاستستقاء في جميع المناطق إحياء للسنة النبوية الشريفة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.

وحثّ الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل الاستغفار، والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزا للقيم النبيلة.

وقال الأمين العام لوزارة الأوقاف عبد الله الدعجة لـ "المملكة"، الجمعة، إن صلاة الاستسقاء تؤدى لدفع القحط والجفاف وانحباس المطر وقلته.

وحثّ الدعجة الأردنيين على الدعاء خلال الصلاة تضرعا لله لنزول المطر؛ نظرا لعدم نزوله خلال الموسم الحالي إلا بنسبة ضئيلة.

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