الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أدى الأردنيون الجمعة صلاة الاستستقاء في جميع المناطق إحياء للسنة النبوية الشريفة.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.
وحثّ الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل الاستغفار، والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزا للقيم النبيلة.
وقال الأمين العام لوزارة الأوقاف عبد الله الدعجة لـ "المملكة"، الجمعة، إن صلاة الاستسقاء تؤدى لدفع القحط والجفاف وانحباس المطر وقلته.
وحثّ الدعجة الأردنيين على الدعاء خلال الصلاة تضرعا لله لنزول المطر؛ نظرا لعدم نزوله خلال الموسم الحالي إلا بنسبة ضئيلة.
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