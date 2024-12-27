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3 أهداف للضربة الإسرائيلية على اليمن .. ما هي ؟

12/27/2024 6:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أهداف الهجمات الإسرائيلية على اليمن، مساء الخميس، التي ضربت مناطق عدة بينها مطار صنعاء الدولي.
الهدف الأول: ضرب المواقع الحيوية
وفقا للصحيفة الإسرائيلية، هدفت عملية الخميس إلى ضرب المراكز الحيوية المحدودة للحوثيين، وكذلك "استهداف الاقتصاد اليمني الهش بالفعل".
وشملت استراتيجية إسرائيل فرض حصار بحري وجوي على اليمن لقطع طريق الإمداد الإيراني الذي يغذيها، حسب التقرير.
و"لا يزال الحوثيون يمتلكون قدرات إنتاج الصواريخ، لكنها ليست بمستوى متقدم، وأقل بكثير من المعايير الإسرائيلية"، كما تقول "يديعوت أحرونوت".
الهدف الثاني: إثبات قدرة "الضرب البعيد"
اعتبر الجيش الإسرائيلي العملية "استعراضا حيا لإمكانات القوات الجوية الإسرائيلية في مهمات بعيدة المدى، التي كانت تعتبر في السابق مجرد افتراضات".
لذا فإن تنفيذ ضربات بعيدة المدى كان من الأهداف الرئيسية للعملية، التي قد تزيل الشكوك عن قدرة إسرائيل على القيام بذلك، وفق الصحيفة.
الهدف الثالث: استهداف القادة
وفي الوقت نفسه، يشير كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى قيادة الحوثيين كونهم "هدفا رئيسيا".
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس صراحة: "سوف نطارد جميع قادة الحوثيين، ولن يتمكن أي منهم من الهروب من متناول إسرائيل".
وفي حين أن الهدف الذي يشير إليه كاتس عليه إجماع غربي، فإن هناك قضية ثانوية تظل قائمةوهي القدرات التشغيلية، فتحديد موقع قيادة حماس في غزة استغرق وقتا طويلا، رغم وقوعه جغرافيا قرب إسرائيل.
لذا، تعتبر القيادة الإسرائيلية استهداف قادة الحوثي أمرا أكثر تعقيدا وصعوبة، وفق "يديعوت أحرونوت".
ووصف التقرير "القضاء على القادة المختبئين في بلد بعيد تسوده الفوضى ليس بالأمر السهل أبدا".
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