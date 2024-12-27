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علامات تحذيرية على الأظافر قد تنذرك بارتفاع الكوليسترول

12/27/2024 6:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد خبراء في الصحة أن الأظافر يمكن أن تكشف علامات تحذيرية خفية تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.
تتعدد التغيرات التي قد تحدث في الأظافر نتيجة لتراكم الكوليسترول، ومن خلال ملاحظة هذه التغيرات، يمكنك اتخاذ خطوات مبكرة لمعالجة المشكلة قبل أن تتفاقم.
- تغير لون الأظافر إلى الأصفر
قد يحدث هذ التغير نتيجة لتراكم الكوليسترول تحت الجلد، ما يؤدي إلى ظهور بقع صفراء صغيرة تعرف بـ "زانثوماس". وعلى الرغم من أن هذه التغيرات قد تكون غير ملحوظة في البداية، إلا أنها قد تصبح أكثر وضوحا مع مرور الوقت، ما يساعدك في اكتشاف المشكلة مبكرا.
- فقدان اللون الوردي للأظافر
عادة ما يكون اللون الوردي للأظافر نتيجة لتدفق الدم السليم من خلال الأوعية الدموية في اليدين. ولكن في حالة ارتفاع الكوليسترول، قد يتسبب انسداد الأوعية الدموية في تقليل تدفق الدم إلى الأظافر، ما يؤدي إلى شحوب الأظافر وفقدان اللون الوردي الطبيعي.
وإذا لاحظت تغيرات في لون أظافرك، فقد يكون ذلك إشارة إلى قلة تدفق الدم بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.
- تغير سماكة الأظافر
يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تغييرات في سماكة الأظافر، فقد تصبح أكثر سمكا من المعتاد أو تصبح هشة وسهلة الكسر.
وإذا لاحظت هذه التغيرات في أظافرك، فقد يكون ذلك بسبب تأثير الكوليسترول على الدورة الدموية والصحة العامة للأظافر.
- ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر
في بعض الحالات النادرة، قد تتسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة في ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر، المعروفة بـ"نزيف الشظايا". وهذه الخطوط هي بقع صغيرة من الدم قد تظهر تحت أظافر اليدين أو القدمين، ويمكن أن تكون نتيجة لتأثر الأوعية الدموية بسبب تراكم الكوليسترول.
وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول غالبا لا يسبب أعراضا ملحوظة في مراحله المبكرة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة في المستقبل، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويطلق على الكوليسترول المرتفع "القاتل الصامت" لأن الكثير من الناس قد لا يلاحظون الأعراض حتى يحدث تهديد صحي كبير.
روسيا اليوم










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