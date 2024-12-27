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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

12/27/2024 2:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي للبلاد.
وهذا الصاروخ هو الأول الذي يطلقه الحوثيون بعد الغارات التي شنّتها إسرائيل، الخميس، على مواقع تابعة لهم.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وتفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور منفصل: "تم إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعدما أطلق الحوثيون في اليمن هجوما صاروخيا".
وقبل إطلاق الصاروخ، قال الحوثيون المدعومون من إيران، في بيان عن الغارات الإسرائيلية: "نؤكد أن ردنا سيكون قريبا، العدوان الإسرائيلي لن يمر دون عقاب، وتواصل الحكومة وقواتها العسكرية والأمنية العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق وكرامة وأمن الشعب اليمني".
وأضاف البيان: "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويؤكد عدم اكتراث العدو الإسرائيلي بالقانون والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة"، كما أكد الحوثيون أن دعمهم لقطاع غزة "سيستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عن أهلها".
وكالات









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