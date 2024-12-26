هيئة الطيران المدني بصنعاء تكشف أضرار القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت هيئة الطيران المدني اليمنية في صنعاء
أضرار القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي.
وأدانت الهيئة: "قيام طائرات العدوان
الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولي".
وقالت إن "الخسائر الأولية للعدوان
الإسرائيلي شملت استشهاد وإصابة 20 من موظفي المطار".
وأضافت الهيئة: "طائرات العدوان وجهت
صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة، ما أدى لتدميرها طائرة أممية كانت
تستعد للإقلاع في رحلة مجدولة أثناء العدوان الإسرائيلي".
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