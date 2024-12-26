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هيئة الطيران المدني بصنعاء تكشف أضرار القصف الإسرائيلي

12/26/2024 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت هيئة الطيران المدني اليمنية في صنعاء أضرار القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي.
وأدانت الهيئة: "قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولي".

وقالت إن "الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي شملت استشهاد وإصابة 20 من موظفي المطار".

وأضافت الهيئة: "طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة، ما أدى لتدميرها طائرة أممية كانت تستعد للإقلاع في رحلة مجدولة أثناء العدوان الإسرائيلي".

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