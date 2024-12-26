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بلدي الجنوبية يصر على إنشاء مركز صحي في منطقة الحجيات

12/26/2024 7:17:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


أصر‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬المجلس‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬929‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬المقترح‭ ‬إقامة‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬عليه‭ ‬مسجل‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وان‭ ‬مجمع‭ ‬929‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬المجمعات‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لمرتاديه،‭ ‬وأن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تضم‭ ‬مراكز‭ ‬صحية‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬حمد‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬ومركز‭ ‬يوسف‭ ‬إنجنير‭ ‬الصحي‭ ‬ومركز‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬فيما‭ ‬مركزا‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الصحي‭ ‬والزلاق‭ ‬الصحي‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭.‬

وبرر‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بأن‭ ‬العقار‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬2927‭ ‬بمجمع‭ ‬929‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استثماره‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬واستغلاله‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬سيخدم‭ ‬6‭ ‬مجمعات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬سند‭ ‬والنويدرات‭ ‬لديهم‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬سترة‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الإجازات‭ ‬لبعد‭ ‬المسافة،‭ ‬مما‭ ‬يكبد‭ ‬الأهالي‭ ‬العناء‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬لطلب‭ ‬العلاج‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬مجمع‭ ‬929‭ ‬بالحجيات‭ ‬والمجمعات‭ ‬المجاورة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬وفيها‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬عالية‭ ‬وهي‭ ‬بحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬لخدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬لاسيما‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬بدأ‭ ‬عددهم‭ ‬يتزايد،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬وردت‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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