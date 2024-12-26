بلدي الجنوبية يصر على إنشاء مركز صحي في منطقة الحجيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
أصر محمد دراج عضو مجلس بلدي الجنوبية على توصية المجلس بإنشاء مركز صحي في مجمع 929 بمنطقة الحجيات في الرفاع الشرقي.
جاء ذلك ردا على عدم موافقة وزارة الصحة لتلبية الطلب، وذلك بسبب أن العقار المقترح إقامة مركز صحي عليه مسجل باسم وزارة التربية والتعليم وان مجمع 929 يقع ضمن المجمعات التي يشملها مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الصحي الذي يقدم مختلف الخدمات الصحية لمرتاديه، وأن المحافظة الجنوبية تضم مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق المحافظة، حيث يعمل كل من مركز حمد كانو الصحي ومركز يوسف إنجنير الصحي ومركز مدينة خليفة الصحي على مدار 24 ساعة، فيما مركزا الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الصحي والزلاق الصحي يعملان على مدار 12 ساعة من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء من الأحد إلى الخميس.
وبرر الإصرار على المقترح بأن العقار الواقع في طريق 2927 بمجمع 929 التابع لوزارة التربية والتعليم لم يتم استثماره منذ 25 سنة واستغلاله لإنشاء مركز صحي سيخدم 6 مجمعات، كما أن أهالي منطقة سند والنويدرات لديهم صعوبة في الوصول إلى مركز سترة الصحي في أيام الإجازات لبعد المسافة، مما يكبد الأهالي العناء عند الحاجة لطلب العلاج إضافة إلى أن منطقة مجمع 929 بالحجيات والمجمعات المجاورة مكتظة بالسكان وفيها كثافة سكانية عالية وهي بحاجة ملحة إلى إنشاء مركز صحي لخدمة أهالي المنطقة لاسيما كبار السن الذين بدأ عددهم يتزايد، وأن هناك العديد من المطالبات وردت إلى ممثل الدائرة الرابعة من قبل الأهالي لإنشاء مركز صحي يخدم أهالي المنطقة تماشيا مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.
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