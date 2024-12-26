بدعوة من جمعية أسبوع الفضاء العالمي:هيئة الفضاء تشارك في فعالية ((السياسة الفضائية الدولية قيد التنفيذ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الندوة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬تميزت‭ ‬بوجود‭ ‬متحدثين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرات‭ ‬الطويلة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬ما‭ ‬أضفا‭ ‬عليها‭ ‬جانبا‭ ‬من‭ ‬الخصوصية‭ ‬والقوة‭. ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬المسارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسة‭ ‬الفضائية،‭ ‬والدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعبه‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬قدّم‭ ‬المتحدثان‭ ‬الرئيسيان‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬الدكتور‭ ‬سارة‭ ‬جين‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬البريطانية،‭ ‬والسيد‭ ‬إيتيم‭ ‬أوفيونج‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬القيادة‭ ‬الفضائية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬رؤى‭ ‬متنوعة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تشكيل‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسة‭ ‬الفضائية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬توجيه‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬سلم‭ ‬الأولويات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬خصوصًا‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬العسيري‭ ‬أن‭ ‬تلبية‭ ‬الهيئة‭ ‬لهذه‭ ‬الدعوة‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بحسن‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناسبات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمجالات‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة،‭ ‬وحرص‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬والتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوياتهم‭ ‬الفكرية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬والمشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولي،‭ ‬لتكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوما‭ ‬حاضرة‭ ‬بمساهماتها‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭.‬

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