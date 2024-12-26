بدعوة من جمعية أسبوع الفضاء العالمي:هيئة الفضاء تشارك في فعالية ((السياسة الفضائية الدولية قيد التنفيذ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في ندوة «السياسة الفضائية الدولية قيد التنفيذ» التي نظمتها جمعية أسبوع الفضاء العالمي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية معالجة السياسة الفضائية للتحديات العالمية، وقد مثّل الهيئة في هذه المشاركة عدد من منتسبيها من ذوي الخبرة والاختصاص.
حول مشاركة الهيئة في هذه الندوة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الدكتور محمد إبراهيم العسيري: «هذه الندوة تميزت بوجود متحدثين من ذوي الخبرات الطويلة والمتنوعة ما أضفا عليها جانبا من الخصوصية والقوة. تم خلال الندوة مناقشة أبرز المسارات المهنية في مجال السياسة الفضائية، والدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في معالجة عدد من أبرز التحديات العالمية اليوم».
وأضاف الدكتور محمد العسيري: «قدّم المتحدثان الرئيسيان في الندوة الدكتور سارة جين جيل من وكالة الفضاء البريطانية، والسيد إيتيم أوفيونج من معهد القيادة الفضائية الإفريقية، رؤى متنوعة حول كيفية تشكيل مسيرة مهنية في مجال السياسة الفضائية، إضافة إلى سبل توجيه وتوحيد الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ وإدارة الكوارث وغيرها من التحديات التي باتت في قمة سلم الأولويات الدولية في هذا العقد خصوصًا».
وأكّد العسيري أن تلبية الهيئة لهذه الدعوة يعكس مدى الالتزام بحسن تمثيل مملكة البحرين في كافة المناسبات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة، وحرص منتسبي الهيئة على الاستفادة من فرص التطوير والتعليم والتدريب للارتقاء بمستوياتهم الفكرية، ورفع مستوى مهاراتهم، والمشاركة بفعالية مع نظرائهم في المناقشات البناءة التي تسهم في رسم مستقبل قطاع الفضاء الدولي، لتكون مملكة البحرين دوما حاضرة بمساهماتها الداعمة للعمل الدولي من أجل خير البشرية.
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