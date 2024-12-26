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روسيا: إحباط مخططات أوكرانية لقتل ضباط كبار

12/26/2024 7:17:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الاتحادي‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬أحبط‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬أجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لقتل‭ ‬ضباط‭ ‬روس‭ ‬كبار‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلاتهم‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬باستخدام‭ ‬قنابل‭ ‬مخفية‭ ‬في‭ ‬شواحن‭ ‬احتياطية‭ (‬باور‭ ‬بنك‭) ‬أو‭ ‬حافظات‭ ‬وثائق‭. ‬وقتل‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬اللفتنانت‭ ‬جنرال‭ ‬إيجور‭ ‬كيريلوف‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬النووية‭ ‬والبيولوجية‭ ‬والكيميائية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بتفجير‭ ‬قنبلة‭ ‬مثبتة‭ ‬في‭ ‬دراجة‭ ‬كهربائية‭ (‬سكوتر‭) ‬أمام‭ ‬منزله‭. ‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬وراء‭ ‬الاغتيال‭. ‬وقالت‭ ‬روسيا‭ ‬إن‭ ‬الاغتيال‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬وتوعدت‭ ‬بالثأر‭. ‬وقال‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الاتحادي‭ ‬الروسي‭: ‬‮«‬أحبط‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الاتحادي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاولات‭ ‬لاغتيال‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬أربعة‭ ‬مواطنين‭ ‬روس‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لهذه‭ ‬الهجمات‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬جرى‭ ‬اعتقال‭ ‬أربعة‭ ‬روس‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬للتعليق‭. ‬وذكر‭ ‬الجهاز‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬جندت‭ ‬المواطنين‭ ‬الروس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الرجال‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬زرع‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬جهاز‭ ‬شحن‭ ‬متنقل‭ (‬باور‭ ‬بنك‭) ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لصقها‭ ‬بمغناطيس‭ ‬أسفل‭ ‬سيارة‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭. ‬وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬روسيا‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬مكلفا‭ ‬بمهام‭ ‬مراقبة‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬وإن‭ ‬أحد‭ ‬المخططات‭ ‬تضمن‭ ‬إرسال‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬حافظة‭ ‬وثائق‭. ‬

وعرض‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الروسي‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لقطات‭ ‬لبعض‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬الذين‭ ‬اعترفوا‭ ‬بتجنيد‭ ‬المخابرات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لهم‭ ‬لزرع‭ ‬قنابل‭ ‬تستهدف‭ ‬مسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭. ‬وتحمل‭ ‬موسكو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاغتيالات‭ ‬لمسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬بهدف‭ ‬إضعاف‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬الغرب‭ ‬يدعم‭ ‬‮«‬نظاما‭ ‬إرهابيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬كييف‭. ‬وأوضحت‭ ‬كييف،‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬ضدها‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬وجوديا‭ ‬لدولة‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬المستهدف‭ ‬أداة‭ ‬مشروعة‭. ‬

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