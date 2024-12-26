ثلاثة قتلى في ضربات إسرائيلية باليمن.. ونتنياهو يحذر الحوثيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
صنعاء – الوكالات: شنّت إسرائيل ضربات على مطار صنعاء الدولي و«أهداف عسكرية» تابعة للحوثيين في اليمن، أسفرت عن ثلاثة قتلى، غداة هجمات لجماعة الحوثي المتحالفين مع طهران، ضد إسرائيل.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس موجودا في المطار خلال الضربة، وفق ما أعلن، وقد أشار إلى «إصابة أحد أفراد طاقم طائرتنا».
وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أمس في أعقاب الضربات على أن إسرائيل ستواصل ضرب الجماعة الحوثية «حتى إنجاز المهمة».
وقال نتنياهو في تسجيل فيديو بثّه مكتبه: «نحن مصمّمون على قطع هذا الفرع الإرهابي لمحور الشر الإيراني. سنواصل ذلك حتى إنجاز المهمة».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن إسرائيل «ستطارد كل قادة الحوثيين... لن يكون بمقدور أحد الهرب».
تيدروس الذي كان ضمن وفد ذهب إلى اليمن لمحاولة الافراج عن 17 من أعضاء الأمم المتحدة المحتجزين، بعضهم منذ عام 2021 والبعض الآخر منذ يونيو، من قبل الحوثيين، قال إنه وفريقه كانوا على وشك الصعود إلى الطائرة حين تعرّض المطار للقصف.
وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأن مطار صنعاء الدولي تعرّض «لأكثر من ست» هجمات، وبأن ضربات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية المحاذية.
واستُهدفت أيضا محطة للطاقة في الحديدة بهجمات وفق ما أفاد شهود وقناة «المسيرة» التابعة للحوثيين.
وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام إن الضربات التي جاءت غداة إطلاق المتمردين صاروخا ومسيرتين على إسرائيل تنطوي على «إجرام صهيوني بحق الشعب اليمني».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن «مقاتلات سلاح الجو أغارت على أهداف عسكرية للنظام الإرهابي للحوثيين على ساحل اليمن الغربي وفي الداخل»، مؤكدا أن ذلك جاء ردا على «الهجمات المتكررة» للمتمردين اليمنيين على «دولة إسرائيل ومواطنيها».
وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شملت أهداف الضربات «بنى تحتية يستخدمها نظام الحوثي الإرهابي لأنشطته العسكرية في مطار صنعاء الدولي وفي محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب».
وأشار البيان إلى أن هذه البنية التحتية كان يستخدمها الحوثيون «لنقل وسائل قتالية إيرانية إلى المنطقة ووصول مسؤولين إيرانيين اليها».
وتابع: «يمثل نظام الحوثي الارهابي وكيلا مركزيا للمحور الإيراني ويتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار الاقليمي وعرقلة حرية الملاحة الدولية».
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الضربات الإسرائيلية، معتبرة أنها تشكل «انتهاكا» للسلم والأمن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في بيان: إن «هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للسلم والأمن الدوليين وجريمة لا يمكن إنكارها بحق الشعب اليمني البطل والنبيل والذي لم يدّخر جهدا في دعم شعب فلسطين المظلوم في مواجهة الاحتلال والإبادة الجماعية».
وأدانت حركة حماس الفلسطينية التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة، الخميس «العدوان الإرهابي الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على اليمن الشقيق».
وكان الحوثيون قد أعلنوا الأربعاء إطلاق صاروخ بالستي وطائرتين مسيّرتين على إسرائيل، بعد أيام على هجوم استهدف تل أبيب وأصاب 16 شخصا.
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