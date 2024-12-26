ثلاثة قتلى في ضربات إسرائيلية باليمن.. ونتنياهو يحذر الحوثيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صنعاء‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬و‮«‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى،‭ ‬غداة‭ ‬هجمات‭ ‬لجماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.‬

وكان‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غبرييسوس‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬خلال‭ ‬الضربة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن،‭ ‬وقد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬طائرتنا‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامن‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستواصل‭ ‬ضرب‭ ‬الجماعة‭ ‬الحوثية‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬بثّه‭ ‬مكتبه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مصمّمون‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬الإرهابي‭ ‬لمحور‭ ‬الشر‭ ‬الإيراني‭. ‬سنواصل‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭: ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستطارد‭ ‬كل‭ ‬قادة‭ ‬الحوثيين‭... ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بمقدور‭ ‬أحد‭ ‬الهرب‮»‬‭. ‬

تيدروس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬لمحاولة‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المحتجزين،‭ ‬بعضهم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬منذ‭ ‬يونيو،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحوثيين،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬وفريقه‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬حين‭ ‬تعرّض‭ ‬المطار‭ ‬للقصف‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬تعرّض‭ ‬‮«‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ست‮»‬‭ ‬هجمات،‭ ‬وبأن‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬قاعدة‭ ‬الديلمي‭ ‬الجوية‭ ‬المحاذية‭. ‬

واستُهدفت‭ ‬أيضا‭ ‬محطة‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬بهجمات‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وقناة‭ ‬‮«‬المسيرة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬غداة‭ ‬إطلاق‭ ‬المتمردين‭ ‬صاروخا‭ ‬ومسيرتين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬‮«‬إجرام‭ ‬صهيوني‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬مقاتلات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬أغارت‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬للنظام‭ ‬الإرهابي‭ ‬للحوثيين‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬اليمن‭ ‬الغربي‭ ‬وفي‭ ‬الداخل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬المتكررة‮»‬‭ ‬للمتمردين‭ ‬اليمنيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومواطنيها‮»‬‭. ‬

وفق‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شملت‭ ‬أهداف‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬يستخدمها‭ ‬نظام‭ ‬الحوثي‭ ‬الإرهابي‭ ‬لأنشطته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬وفي‭ ‬محطتي‭ ‬الطاقة‭ ‬حزيز‭ ‬ورأس‭ ‬كنتيب‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬كان‭ ‬يستخدمها‭ ‬الحوثيون‭ ‬‮«‬لنقل‭ ‬وسائل‭ ‬قتالية‭ ‬إيرانية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬ووصول‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬اليها‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬نظام‭ ‬الحوثي‭ ‬الارهابي‭ ‬وكيلا‭ ‬مركزيا‭ ‬للمحور‭ ‬الإيراني‭ ‬ويتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقليمي‭ ‬وعرقلة‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‮»‬‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬اسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬واضحا‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬وجريمة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكارها‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬البطل‭ ‬والنبيل‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يدّخر‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬المظلوم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحتلال‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وأدانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬الإرهابي‭ ‬الغاشم‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيق‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الحوثيون‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬وطائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وأصاب‭ ‬16‭ ‬شخصا‭.‬