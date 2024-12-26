جيمس يحسم المواجهة الكلاسيكية مع كوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): حسم «الملك» ليبرون جيمس مواجهته الكلاسيكية مع ستيفن كوري بقيادة فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 115-113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتبادل كوري البالغ من العمر 36 عاما وجيمس الذي يكبره بثلاث سنوات، الرميات الثلاثية في المباراة بينما استمتع المشجعون بنهاية قوية من قبل اثنين من المرشحين لدخول صالة المشاهير مستقبلا.
سجل كوري ثلاثية مذهلة، كانت الثامنة من أصل 15 محاولة، من مسافة 31 قدما قبل 7.1 ثوان من نهاية الوقت الاصلي معادلا النتيجة، لكن أوستن ريفز رد بسلة قاتلة قبل 1.1 ثانية مرجحا كفة الضيوف.
وسجل جيمس 31 نقطة بينها ثلاثيتان من أصل أربع محاولات، وعشر تمريرات حاسمة من دون دعم زميله في الفريق أنتوني ديفيس الذي غادر المباراة في الربع الأول بعد التواء في كاحله.
وحقق ريفز صاحب سلة الفوز «تريبل دابل» بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
في المقابل، كان كوري أفضل مسجل في صفوف فريقه والمباراة برصيد 38 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ويغينز 21 نقطة و12 متابعة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الرابعة عشرة في 29 مباراة، والخامسة في مبارياته الست الاخيرة والثانية تواليا.
في المقابل، استعاد ليكرز توازنه عقب خسارته أمام ضيفه ديترويت بيستونز، وحقق فوزه السابع عشر في 30 مباراة.
وقال جيمس «اليوم هو يوم العطاء، وهذا ما أواصل أنا وستيف القيام به ونحاول القيام به من أجل جماهيرنا، من أجل لعبتنا الجميلة».
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