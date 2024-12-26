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جيمس يحسم المواجهة الكلاسيكية مع كوري

12/26/2024 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬مواجهته‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬مع‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬بقيادة‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬115‭-‬113‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وتبادل‭ ‬كوري‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬وجيمس‭ ‬الذي‭ ‬يكبره‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬الرميات‭ ‬الثلاثية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بينما‭ ‬استمتع‭ ‬المشجعون‭ ‬بنهاية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لدخول‭ ‬صالة‭ ‬المشاهير‭ ‬مستقبلا‭.‬

سجل‭ ‬كوري‭ ‬ثلاثية‭ ‬مذهلة،‭ ‬كانت‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬محاولة،‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬31‭ ‬قدما‭ ‬قبل‭ ‬7‭.‬1‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭ ‬معادلا‭ ‬النتيجة،‭ ‬لكن‭ ‬أوستن‭ ‬ريفز‭ ‬رد‭ ‬بسلة‭ ‬قاتلة‭ ‬قبل‭ ‬1‭.‬1‭ ‬ثانية‭ ‬مرجحا‭ ‬كفة‭ ‬الضيوف‭.‬

وسجل‭ ‬جيمس‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثيتان‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬محاولات،‭ ‬وعشر‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دعم‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬كاحله‭.‬

وحقق‭ ‬ريفز‭ ‬صاحب‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬كوري‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬والمباراة‭ ‬برصيد‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنتوني‭ ‬ويغينز‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لتجنيب‭ ‬فريقهما‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مباراة،‭ ‬والخامسة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭ ‬والثانية‭ ‬تواليا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬ليكرز‭ ‬توازنه‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مباراة‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬العطاء،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أواصل‭ ‬أنا‭ ‬وستيف‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬ونحاول‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لعبتنا‭ ‬الجميلة‮»‬‭.‬

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