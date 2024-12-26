سابالينكا متعطشة للفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بريزبين‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّدت‭ ‬الببلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬جاهزة‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬والتتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لديها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجال‭ ‬للتحسن‭.‬

وكان‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مميزا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬بعدما‭ ‬بلغت‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬وتوجت‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أيضا‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبدأ‭ ‬عام‭ ‬البيلاروسية‭ ‬بنجاح‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬إثر‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬المتألقة‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭.‬

في‭ ‬حال‭ ‬تتويجها‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا،‭ ‬ستصبح‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تفعلها‭ ‬منذ‭ ‬السويسرية‭ ‬مارتينا‭ ‬هيغنيس‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1997‭ ‬و1999‭.‬

وقالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬لموقع‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬بعد‭ ‬وصولها‭ ‬لخوض‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الدولية‭ ‬الأحد‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬مستعدة‭ ‬وجاهزة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المتوجة‭ ‬بـ17‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬‮«‬أحب‭ ‬أستراليا‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬آتي‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬متعطشة‭ ‬وجاهزة‭. ‬أشعر‭ ‬بكل‭ ‬الدعم‭ ‬هنا،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬شغوفون‭ ‬حقا‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬بدأت‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬أي‭ ‬مجموعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭.‬