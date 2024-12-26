سابالينكا متعطشة للفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بريزبين – (أ ف ب): أكّدت الببلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا أمس الخميس أنها «جاهزة» للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب والتتويج للمرة الثالثة تواليا، مشيرة إلى أنه لا يزال لديها الكثير من المجال للتحسن.
وكان عام 2024 مميزا بالنسبة إلى سابالينكا (26 عاما) بعدما بلغت سبع مباريات نهائية وتوجت بأربعة ألقاب، من بينها أيضا لقب بطولة الولايات المتحدة.
وبدأ عام البيلاروسية بنجاح بالدفاع عن لقبها في أستراليا إثر فوزها على الصينية المتألقة جنغ تشينوين.
في حال تتويجها باللقب للمرة الثالثة تواليا، ستصبح أول امرأة تفعلها منذ السويسرية مارتينا هيغنيس بين عامي 1997 و1999.
وقالت سابالينكا لموقع رابطة اللاعبات المحترفات بعد وصولها لخوض دورة بريزبين الدولية الأحد قبل انطلاق البطولة الأسترالية الكبرى في الثاني عشر من يناير المقبل «أشعر أنني مستعدة وجاهزة».
وأضافت المتوجة بـ17 لقبا في مسيرتها «أحب أستراليا ودائما ما آتي إلى هنا متعطشة وجاهزة. أشعر بكل الدعم هنا، وأعتقد أن أفضل ما في أستراليا هو أن الناس شغوفون حقا بكرة المضرب».
وكانت البيلاروسية بدأت العام في دورة بريزبين أيضا، حيث وصلت إلى المباراة النهائية من دون أن تخسر أي مجموعة، قبل أن تسقط أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
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