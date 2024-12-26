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نادي البحرين للتنس ينتخب إدارته 5 يناير

12/26/2024 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حدد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬موعداً‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للنادي،‭ ‬وذلك‭ ‬لعرض‭ ‬وإقرار‭ ‬التقارير‭ ‬الادارية‭ ‬والمالية،‭ ‬وانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬للنادي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬كافة‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

وكان‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬للترشح‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬3‭ ‬مرشحين‭ ‬وهم‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خنجي،‭ ‬ود‭. ‬ضياء‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬توفيقي،‭ ‬وأحمد‭ ‬خالد‭ ‬الخلفان،‭ ‬بينما‭ ‬تقدم‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬12‭ ‬مرشحاً‭ ‬هم‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬محمود‭ ‬جعفر‭ ‬علي،‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬خالد‭ ‬غلوم‭ ‬علي،‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬القيوم،‭ ‬اشرف‭ ‬ماهر‭ ‬عتباني،‭ ‬مريم‭ ‬حبيب‭ ‬عزت،‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬مال‭ ‬الله،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬القائد،‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬البنفلاح،‭ ‬كامل‭ ‬ضياء‭ ‬البحراني،‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬المخرق‭.‬

وكان‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بنشر‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬للعامين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬والتقرير‭ ‬المالي‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ ‬الاعلانات،‭ ‬ويهيب‭ ‬النادي‭ ‬بالسادة‭ ‬الاعضاء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسددوا‭ ‬رسوم‭ ‬اشتراك‭ ‬العضوية‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬تجديد‭ ‬اشتراكاتهم‭ ‬ليتسنى‭ ‬لهم‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭. ‬

وطبقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬للنادي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول،‭ ‬سيتم‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬سيتم‭ ‬تأجيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الى‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬ويكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬صحيحا‭ ‬إذا‭ ‬حضره‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬الحضور‭.‬

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