نادي البحرين للتنس ينتخب إدارته 5 يناير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حدد نادي البحرين للتنس الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك لعرض وإقرار التقارير الادارية والمالية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات من الهيئة العامة للرياضة.
وكان النادي قد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس ادارة النادي في 16 سبتمبر الماضي، حيث تقدم للترشح على منصب الرئاسة 3 مرشحين وهم علي عبدالحميد خنجي، ود. ضياء عبدالعزيز توفيقي، وأحمد خالد الخلفان، بينما تقدم لعضوية مجلس إدارة النادي 12 مرشحاً هم علي حسين عبداللطيف، محمود جعفر علي، خالد أحمد العباسي، خالد غلوم علي، خالد محمد عبد القيوم، اشرف ماهر عتباني، مريم حبيب عزت، محمد طارق مال الله، أحمد محمد القائد، محمد حسن البنفلاح، كامل ضياء البحراني، حسين جعفر المخرق.
وكان النادي قد قام يوم الخميس الماضي بنشر التقارير الإدارية للعامين 2023 و2024 والتقرير المالي للعام 2023 في لوحة الاعلانات، ويهيب النادي بالسادة الاعضاء الذين لم يسددوا رسوم اشتراك العضوية عن العام 2025 إلى سرعة تجديد اشتراكاتهم ليتسنى لهم الحضور والمشاركة في الاجتماع.
وطبقاً للقانون الأساسي واللوائح المنظمة للنادي أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم تأجيل الاجتماع الى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا إذا حضره 10 % من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور.
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