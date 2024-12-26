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نادي سماهيج يصوّت على 3 أعضاء تكميليين

12/26/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقام‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬الرياضي‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2026‭-‬2022م‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬الواقعة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م‭.‬

وصادقت‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬وتم‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لمناقشة‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي،‭ ‬وكذلك‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬المالي،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬التقريرين‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليهما‭ ‬بإجماع‭ ‬الأعضاء،‭ ‬فيما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬بعض‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭.‬

وشهد‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بانتخاب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬تكميليين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬تقدموا‭ ‬للترشح،‭ ‬ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬حضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬عضواً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬على‭ ‬مائة‭ ‬عضو،‭ ‬وصوّت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬خمسون‭ ‬عضواً‭ ‬بحسب‭ ‬فرز‭ ‬أوراق‭ ‬التصويت‭. ‬وأفرزت‭ ‬الانتخابات‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالله‭ ‬خليل‭ ‬‮«‬49‭ ‬صوتا‮»‬،‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬أبونصيب‭ ‬‮«‬49‭ ‬صوتا‮»‬،‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬47‭ ‬صوتا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬الحايكي‭ ‬‮«‬42‭ ‬صوتا‮»‬‭ ‬عضوا‭ ‬احتياطيا‭.‬

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