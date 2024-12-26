نادي سماهيج يصوّت على 3 أعضاء تكميليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقام نادي سماهيج الرياضي اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثانية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 ديسمبر 2024، وذلك للدورة الانتخابية 2026-2022م عن الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 2023م حتى أكتوبر 2024م.
وصادقت العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة في نوفمبر 2023، وتم فتح الباب لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة ما جاء في التقرير الأدبي، وكذلك مناقشة التقرير المالي، وقد تم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما بإجماع الأعضاء، فيما تمت مناقشة بعض المقترحات التي تفضل بها أعضاء الجمعية العمومية.
وشهد نادي سماهيج في ختام اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بانتخاب ثلاثة أعضاء تكميليين من أصل أربعة أعضاء تقدموا للترشح، ويذكر أنه وصل عدد حضور أعضاء الجمعية أكثر من سبعين عضواً من أصل ما يفوق على مائة عضو، وصوّت في الانتخابات خمسون عضواً بحسب فرز أوراق التصويت. وأفرزت الانتخابات فوز كل من ياسر عبدالله خليل «49 صوتا»، محمد جعفر أبونصيب «49 صوتا»، فاضل عباس حسين «47 صوتا»، فيما حصل صالح علي الحايكي «42 صوتا» عضوا احتياطيا.
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