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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

12/26/2024 7:09:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أشارت في وقت سابق إلى أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالصدر لشاب بعد إصابته بالرصاص الحي في يعبد.








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