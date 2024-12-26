استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين
التاريخ
12/26/2024 7:09:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أشارت في وقت سابق إلى أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالصدر لشاب بعد إصابته بالرصاص الحي في يعبد.
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