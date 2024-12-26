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افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش

12/26/2024 3:16:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة، مندوبا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، افتتاح المعرض الزراعي الأول للمنتوجات الزراعية والريفية في محافظة جرش، تحت عنوان "جرشيات".


وأكد العوامرة، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ساحة مركز زوار جرش، أهمية المنتوجات الجرشية سواء كانت زراعية أو صناعات يدوية ومواد تموينية، لدورها المهم في التوفير الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات، مثمنا جهود القائمين على المعرض الذي يسهم في إتاحة الفرصة للجمعيات والمجتمع المحلي لتسويق منتوجاتهم وتوفير عائد اقتصادي يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم.

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