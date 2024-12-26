حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن
التاريخ
12/26/2024 3:16:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن بمشاركة أميركية بريطانية".
وأضاف "العدوان على اليمن جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية".
وبين "العدوان على اليمن انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وإمعان في توحش العدو على شعوب منطقتنا".
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