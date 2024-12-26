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حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

12/26/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن بمشاركة أميركية بريطانية".


وأضاف "العدوان على اليمن جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية".


وبين "العدوان على اليمن انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وإمعان في توحش العدو على شعوب منطقتنا".

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