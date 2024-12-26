إربد: دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي للأشجار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا المهندس الزراعي عاهد عبيدات، مزارعي الأشجار المثمرة، وخصوصا مزارعي الزيتون،



وفي ظل الظروف الجوية الحالية السائدة، إلى المبادرة بعمليات الري التكميلي للأشجار، خاصة وأن هذه الفترة حرجة في حياة شجرة الزيتون من حيث الإثمار.



وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فترة تمايز البراعم في أشجار الزيتون، بدأت منذ منتصف كانون الأول، وهي الفترة التي تتمايز فيها البراعم "البراعم الخضرية"، إلى البراعم الزهرية والتي تعطي الثمار مستقبلا.



وكان مزارعو الزيتون في محافظة إربد، حذروا من الظروف التي تمر فيها المنطقة؛ جراء انحباس مياه الأمطار لفترة طويلة، وتعرض الأشجار للجفاف في هذه المرحلة.



وأشار عبيدات إلى أن الأشجار في هذه المرحلة تحتاج إلى رطوبة كافية في هذه المرحلة الحساسة للحصول على الإنتاج الجيد مستقبلا.



ودعا مزارعو الزيتون في محافظة إربد أصحاب مزارع الزيتون إلى إجراء عمليات التقليم الشديد لأشجار الزيتون، وذلك للتخفيف من المجموعة الخضرية على الأشجار؛ تماشيا مع كميات الرطوبة المتوفرة في التربة، وهي كميات قليلة جدا، مشيرا إلى انه وللحفاظ على حياة الشجرة يجب على المزارعين القيام بهذا الإجراء مع إجراء عملية الري التكميلي للحفاظ على حياة الأشجار والحصول على محصول جيد للموسم المقبل.