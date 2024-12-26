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تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

12/26/2024 3:16:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى رئيس الجامعة الهاشمية خالد الحياري حفل تخريج وتكريم 160 طالبا من طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم الذي أقامته مديرية أوقاف محافظة الزرقاء في قاعة جامع العرب بمدينة الزرقاء.
وحضر التخريج، رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، وعدد من الأئمة والوعاظ في أوقاف الزرقاء، وذوو الطلبة الخريجين.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية، "إننا في هذه البلاد المباركة التي نشأنا فيها على سماحة ديننا الحنيف ومحبة وسماع كلام الله وتشجيع أهل القرآن برعاية وتوجيهات خاصة من القيادة الهاشمية، تمثلت في رسالة مراكز تحفيظ القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية والتي تسهم في تعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وغرس القيم الدينية والوطنية وحمل رسالة هذا الدين العظيم".
وأضاف، أن هذه المناسبة تعزز في ذاكرتنا وواقعنا المسؤولية التاريخية والروحية التي يتحملها الأردن منذ تأسيسه، والجهد الهاشمي الذي تجسد في المبادرات الملكية المتكررة لحفظ وتلاوة كتاب الله الكريم، إضافة إلى الرعاية والمحافظة على أولى القبلتين وثالث الحرمين، والمواقف النبيلة تجاه قضية الأمة الأولى، والوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين المحتلة، ورفع الظلم والعدوان على غزة هاشم وأهلها الذين يتعرضون له على أيدي الإحرام الإسرائيلي.
وتحدث مدير أوقاف الزرقاء أحمد الحراحشة، عن دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي أخذت على عاتقها من خلال رؤيا واضحة ورسالة سامية وأهداف واقعية حقيقية تجسدت في خطة استراتيجية حديثة محكمة وقابلة للتطوير والتحديث وفق المعطيات والظروف المحيطة، وما يستجد وذلك حرصا منها على تنفيذ خطابات العرش السامي الموجهة للحكومات المتعاقبة وفهما عميقا للرسائل الملكية وما جاءت به الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وترجمة عملية لرسالة عمان السامية.








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