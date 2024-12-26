ماهر أبوطير يطلق حسابه الجديد على منصة إكس

MENAFN - Khaberni) خبرني -اطلق الزميل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ماهر ابوطير حسابه الجديد على منصة اكس-تويتر سابقا.





وعنون الزميل ابوطير الحساب الجديد بفقرة قال فيها (في هذا الحساب سنترجم العربية من اليسار الى اليمين حتى نستبصر ماوراء الكلام في المشهد الاردني والعربي بعد ان عجزنا عن فهم العربية من اليمين الى اليسار..).





ويستعد الزميل لاطلاق حزمة واسعة من منصاته الخاصة على وسائل والاعلام الالكتروني خلال الشهر المقبل اضافة لكتابته مقالا سياسيا يوميا في صحيفة الغد.





وفيما يلي رابط حسابه على منصة اكس.تويتر سابقا: