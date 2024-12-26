الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء العام

دعت دائرة ضريبة والمبيعات، المكلفين ممن يترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة وغرامات حتى 31 كانون الأول 2023، إلى المبادرة بتقديم طلب تسوية إلكترونيا من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، قبل نهاية العام الحالي، وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.



وأوضحت أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء كانت ضريبة أم مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية التي يرأسها قاضٍ، وتضم في عضويتها ممثلا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوا خبيرا ممثلا عن القطاع الخاص.



ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات، وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، علما بأنه لا ‏يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎



كما دعت الدائرة جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي، إلى ضرورة تسديدها قبل نهاية العام الحالي 2024؛ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.



وبينت الدائرة أن يوم السبت المقبل، سيكون يوم دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء واربد والعقبة؛ لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.



وتقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 31 /12؛ لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.