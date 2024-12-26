الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين ممن يترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة وغرامات حتى 31 كانون الأول 2023، إلى المبادرة بتقديم طلب تسوية إلكترونيا من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، قبل نهاية العام الحالي، وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضحت أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء كانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية التي يرأسها قاضٍ، وتضم في عضويتها ممثلا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوا خبيرا ممثلا عن القطاع الخاص.
ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات، وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
كما دعت الدائرة جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي، إلى ضرورة تسديدها قبل نهاية العام الحالي 2024؛ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
وبينت الدائرة أن يوم السبت المقبل، سيكون يوم دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء واربد والعقبة؛ لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.
وتقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 31 /12؛ لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
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