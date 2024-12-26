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وزيرة السياحة: مهرجان ليالي المحرق يسهم في إبراز الهوية البحرينية وتنويع المنتج السياحي

12/26/2024 8:12:27 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن مهرجان "ليالي المحرق" يسهم في إبراز الهوية البحرينية، ويسهم من خلال فعالياته المتنوعة في تنويع المنتج السياحي، مشيرةً إلى أن النسخة الحالية من المهرجان شهدت فتح جميع البيوت الواقعة ضمن مسار اللؤلؤ، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني، مما يجعل منه وجهة مهمة للسياحة الثقافية، بما يتسق مع الركائز الأساسية في استراتيجية السياحة 2022-2026.
وخلال جولة قامت بها في فعاليات "ليالي المحرق"، أوضحت وزيرة السياحة أن المهرجان يساهم في خلق أجواء مميزة تجمع بين الأصالة والابتكار، مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية هذا العام من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.
ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم هذا المهرجان الرائع، لافتةً إلى أن الجهود التكاملية بين الثقافة والسياحة، تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية ثقافية متميزة، خاصة وأن المواقع التراثية تمثل عوامل جذب سياحي، وتعد قيمة مضافة للبنية التحتية السياحية.
وأشارت الصيرفي إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصت على الترويج لمهرجان "ليالي المحرق" ضمن موسم "أعياد البحرين"، باعتباره أحد أبرز الفعاليات، وقامت بإطلاق باقات سياحية مبتكرة بالتزامن مع هذا الموسم، كما دشنت المنصات التفاعلية في عدد من العواصم الخليجية، مؤكدةً بأن تلك الجهود ساهمت في زيادة استقطاب الزوار وخاصة الأشقاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والذين حرصوا على مشاركة مملكة البحرين في أعيادها الوطنية.
وأعربت وزيرة السياحة عن تقديرها للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم موسم "أعياد البحرين"، بما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في إبراز مملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة إقليميًا ودوليًا.

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