وزير الثقافة يلتقي عددًا من الجمعيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الخميس، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي في عمان، عددًا من الجمعيات الثقافية في عمان والمحافظات للحديث عن الشأن الثقافي.



وقال الرواشدة، في اللقاء الذي حضره مدير مديرية الهيئات الثقافية بالوزارة أمجد العفيف، إن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا مهمًا، والمجتمع هو الذي يصنع الثقافة، لافتًا إلى أن دور الهيئات مهم في التنمية الثقافية المستدامة، من خلال تفاعلها مع المجتمع بالتعبير عن طموحاته وحاجاته وموروثه الثقافي.



وأكد أن الوزارة تعمل منطلقة من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، بتوطين المعرفة وتطوير اقتصادات الثقافة والارتقاء بقيم الاعتزاز بالوطن، ومبادرات ولي العهد الميمون في الارتقاء بقيم العمل والفضاء الإلكتروني.



وبين الرواشدة، في اللقاء الذي أداره المهندس خلدون عتمة، أن نجاح الهيئات يتحدد بمقدار انسجام أهدافها مع قيم المجتمع واستجابتها لطموحاته، وإمكانية توسيع نشاطاتها وتنويعها وزيادة الطلب الاجتماعي على الثقافة في مختلف حقولها (الفنون الشعبية، الرسم والنحت والتصميم والمسرح، الأفلام، الشعر، القصة، الرواية، الحرف التقليدية)، وكذلك في مرونتها لعقد شراكات مع الهيئات الثقافية النظيرة في الأهداف التي توفر تبادل الخبرات وتكاملها وتوحيد الجهود وتوزيع نطاق الخدمة والاقتصاد في الأعباء المالية، وعقد شراكات مع القطاع الخاص للتعاون ضمن مشاريع من شأنها الانعكاس على خدمة المجتمع والانتقال من مفهوم العمل التطوعي إلى العمل الإنتاجي الذي يمكن الشباب والمرأة ويوفر فرص الحياة الكريمة.



وقال، إن دور وزارة الثقافة الأساسي يقوم على توفير البيئة المناسبة لعمل الهيئات ودعمها بحسب تصنيفها من خلال التدريب والتمكين وتوفير البنى التحتية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في هذا المسار ضمن استراتيجيتها الوطنية التي أنجزت من خلالها البنى التحتية في إربد والزرقاء والكرك ومعان وعجلون، ومن المنتظر افتتاح مركز جرش، والتي تمثل فضاءات ومساحات لخدمة الهيئات من خلال مرافقها، ومن خلال مراكز الفنون التي توفر تدريبات في الموسيقى والفن التشكيلي والمسرح.



وأشار الى أن مفهوم الثقافة في ظل الاقتصادات العالمية الحديثة والتطور التكنولوجي أصبح جزءًا من عجلة الإنتاج ووسيلة للتمكين والتشغيل التي يستفيد منها المجتمع، وليس مجرد تقديم الخدمات لقطاعات معينة، لافتًا إلى أن العمل الثقافي ينطلق من هذا الدور الإنتاجي وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية وخطة التحديث من خلال الموازنة بين دور الثقافة في تعزيز قيم الانتماء الوطني وبناء قيم الاعتزاز بالأردن ورموزه، ومسؤوليتها في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المشاريع التي تنظمها الوزارة.



وتحدث عدد من ممثلي الجمعيات الثقافية في اللقاء عن أبرز التحديات التي يواجهونها لاستدامتها ولتقديم فعل ثقافي، وكذلك عن أبرز مطالب الجمعيات.