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الصفدي يزور سفارة أذربيجان معزياً بضحايا تحطم الطائرة

12/26/2024 8:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الخميس، التعازي والمواساة لبرلمان أذربيجان وشعبها الصديق جراء حادث تحطم طائرة أذرية بمدينة أكتاو في كازخستان، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر السفارة الأذرية في عمّان حيث التقى بالسفير إيلدار سليموف.
وعبر الصفدي عن تضامن مجلس النواب مع الأصدقاء في برلمان جمهورية أذربيجان جراء الحادث الأليم والذي أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات.
وتمنى الصفدي في رسالة خطية دوّنها بمقر السفارة الأذرية، عن خالص مشاعر التعزية لذوي الضحايا وأن يتغمدهم بواسع رحمته، متضرعاً من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.








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