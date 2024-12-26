لصوص يقتحمون بـ 'سيارتهم' متجر مجوهرات في كندا-فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت مجموعة من اللصوص متجرا للمجوهرات في العاصمة الكندية مونتريال، حيث حطموا نافذة المتجر بسيارتهم، فيما لا تزال الشرطة تبحث عنهم.
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادما شاركه أصحاب متجر المجوهرات، يظهر لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.
وتُظهر اللقطات المتداولة كذلك شظايا زجاج واجهة المتجر وهي تطاير إلى داخله، كما يمكن رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر المتضرر.
وحمل أحد اللصوص ما يبدو أنه مطرقة كبيرة، بينما يحاول المالك مواجهة الاثنين الآخرين، كما حمل أحد المشتبه بهم سلاحًا في يده، وفي النهاية، يذهب أحد اللصوص إلى نافذة العرض الزجاجية وينجح في تحطيمها.
لبنان 24
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