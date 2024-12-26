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لصوص يقتحمون بـ 'سيارتهم' متجر مجوهرات في كندا-فيديو

12/26/2024 8:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت مجموعة من اللصوص متجرا للمجوهرات في العاصمة الكندية مونتريال، حيث حطموا نافذة المتجر بسيارتهم، فيما لا تزال الشرطة تبحث عنهم.

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادما شاركه أصحاب متجر المجوهرات، يظهر لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.


وتُظهر اللقطات المتداولة كذلك شظايا زجاج واجهة المتجر وهي تطاير إلى داخله، كما يمكن رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر المتضرر.
وحمل أحد اللصوص ما يبدو أنه مطرقة كبيرة، بينما يحاول المالك مواجهة الاثنين الآخرين، كما حمل أحد المشتبه بهم سلاحًا في يده، وفي النهاية، يذهب أحد اللصوص إلى نافذة العرض الزجاجية وينجح في تحطيمها.

لبنان 24

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