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سوريا: منع تداول ونشر أي محتوى طائفي

12/26/2024 8:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منعت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، تداول ونشر أي محتوى إعلامي أو خبري ذي طابع طائفي، يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة ((إكس)): ((حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري)).
وأكدت ((ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية كافة والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك))، مشددة على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.








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