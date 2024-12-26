دغلس يؤكد أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أكد محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الخميس، أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأشار في كلمته خلال حفل فعاليات اللقاء الوطني الذي عُقد في رجال أعمال نابلس تحت عنوان: "المسؤولية الفردية والجماعية في مواجهة التحديات السياسية والوطنية وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني"، والذي دعت إليه ونظمته لجنة القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية بمحافظة نابلس، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق كل فرد ومؤسسة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات السياسية المتزايدة التي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية.

ونوه دغلس إلى السياسات العقابية الجماعية التي يفرضها الاحتلال على نابلس، وذلك في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستعمرون ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، مشدداً على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذه السياسات.

وشهد اللقاء مداخلات ومشاركة واسعة من ممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية، الذين ناقشوا سبل تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف الوطنية، وآليات البناء على مخرجات اللقاء لتحقيق أهداف الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.