دغلس يؤكد أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أكد محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الخميس، أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأشار في كلمته خلال حفل فعاليات اللقاء الوطني الذي عُقد في ملتقى رجال أعمال نابلس تحت عنوان: "المسؤولية الفردية والجماعية في مواجهة التحديات السياسية والوطنية وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني"، والذي دعت إليه ونظمته لجنة القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية بمحافظة نابلس، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق كل فرد ومؤسسة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات السياسية المتزايدة التي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية.
ونوه دغلس إلى السياسات العقابية الجماعية التي يفرضها الاحتلال على نابلس، وذلك في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستعمرون ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، مشدداً على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذه السياسات.
وشهد اللقاء مداخلات ومشاركة واسعة من ممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية، الذين ناقشوا سبل تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف الوطنية، وآليات البناء على مخرجات اللقاء لتحقيق أهداف الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
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